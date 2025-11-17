Enkele weken geleden nog onder het mes voor hersenoperatie, maar vandaag trekt hij op stage met Lotto

Een hersentumor zette het leven van wielrenner Wouter Toussaint van de beloftenploeg van Intermarché-Wanty volledig op zijn kop. Na een geslaagde operatie kijkt hij vooruit naar een nieuw seizoen en een nieuwe ploeg.

Diagnose en moeilijke maanden

De 21-jarige renner uit het Nederlandse Kerkrade kreeg dit jaar te maken met een tumor op de hypofyse van de hersenen. Hij merkte dat zijn prestaties achteruitgingen en dat herstel na trainingen uren duurde. “Als ik van een training kwam, moest ik soms uren op de bank liggen om ervan te herstellen”, vertelt hij aan L1 Nieuws. Ook in wedstrijden kon hij niet mee, terwijl hij een jaar eerder nog uitblonk in de Giro d’Italia voor beloften.

Operatie in Genk

Na bloedonderzoek en een MRI-scan werd de tumor vastgesteld. Een operatie bleek noodzakelijk. “Maar aan de andere kant wist ik nu wel waar het aan lag. Dan kun je vooruit.” Angst voor de ingreep had hij niet, omdat de chirurg veel ervaring had. “De man gaf aan dat hij deze operatie al heel vaak had uitgevoerd en dat het nog nooit mis was gegaan.” Drie weken geleden onderging hij de ingreep in Genk en verbleef enkele dagen op de intensive care.

Toussaint maakte inmiddels zijn eerste kilometers. “Ik kan weer genieten van het fietsen hier in het Heuvelland. Heerlijk om weer even de Fromberg op te rijden.” Hij voelt zich energieker dan voorheen en ervaart opnieuw plezier in het fietsen. Tijdens een trainingsrit liet hij zien dat de competitieve geest terug is.

Nieuwe ploeg en toekomst

Ondanks het moeilijke seizoen vond hij een nieuwe ploeg. “Ik maak de overstap naar de beloftenploeg van Lotto. In principe fuseren die met mijn oude ploeg, maar dat staat er eigenlijk los van.” Hij toonde trots zijn nieuwe teamfiets en benadrukte dat de ploegleiding vertrouwen in hem heeft gehouden.

Vanaf vandaag vertrekt hij naar Calpe voor een drie maanden durende stage. “De eerste weken als ploegstage, daarna heb ik samen met drie andere renners een huis gehuurd.” Het wordt zijn laatste jaar als belofterenner en hij wil zich bewijzen. “Komend jaar moet ik ervoor zorgen dat ik de overstap naar de profs kan maken. Ik wil laten zien dat ik in die categorie thuishoor”, besluit hij.