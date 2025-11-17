"Ik vrees ervoor": Wielerlegende doet straffe uitspraak over Wout van Aert

Francesco Moser spreekt zich uit over de kansen van Wout van Aert in de grote klassiekers en plaatst vraagtekens bij zijn huidige niveau. Met alle gevolgen van dien.

Kansen in Monumenten

Michel Wuyts stelde aan wielerlegende Francesco Moser de vraag of Van Aert nog mag dromen van winst in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Moser antwoordde zonder omwegen. “Ik vrees ervoor. Hij heeft te sterke tegenstanders”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Die Touretappe in Parijs won hij op een bijzonder mooie manier, maar hij is duidelijk minder performant geworden.” Volgens hem bleven de grote resultaten de jongste twee jaar uit en is de beslissende versnelling in finales afgezwakt. “Als drie à vier kampioenen je keer op keer een neus zetten, heb je een probleem voor wat nog komt.”

De Italiaan erkent dat Van Aert veel tegenslag kende. Hij wijst tegelijk op de evolutie van het moderne wielrennen. “Renners van nu nemen zakken vol risico's, zelfs op 60 kilometer van de streep naar de voet van een helling.” Daarbij spelen ploegleiders een rol door hun renners voortdurend op te jutten vanuit de volgwagens.

Chaos in finales

Moser schetst hoe de slotfase van grote koersen steeds chaotischer verloopt. “Aan de streep wordt het helemaal een casino. Ze stormen als nietsontziende gladiatoren naar de eerste rijen, waar het ze dan aan plaats ontbreekt.” Het beeld dat hij oproept is dat van een strijd waarin renners elkaar verdringen en waar de marges voor fouten minimaal zijn.





Volgens Moser draagt ook de organisatie van wedstrijden bij aan die situatie. Dat doen ze volgens de wielerlegende in samenspraak met tv-mensen om de spektakelwaarde te verhogen. De renners moeten wel mee in dat verhaal, maar zijn er de grootste slachtoffers van. Dat geldt niet in het minst voor Wout van Aert.