Ploegmaat licht de mentale klap die Wout van Aert uitdeelde in geuren en kleuren toe

Foto: © photonews

Simon Yates blikt terug op zijn sensationele Giro-zege en licht toe hoe de aanwezigheid van Wout van Aert een beslissende rol speelde. Bij Rouleur Live vertelde hij openlijk over zijn kansen bij Visma Lease a Bike en zijn toekomstplannen.

Transfer naar Visma en eerste twijfels

Na tien jaar bij Jayco AlUla koos Yates eind 2024 voor een nieuwe uitdaging bij Visma Lease a Bike. De Engelsman had al bewezen een klassementrenner te zijn, met onder meer winst in de Vuelta a España. Toch was hij bij zijn overstap niet volledig overtuigd van zijn rol. “Ik wist niet zeker of ik mijn kans bij Visma zou krijgen”, klinkt het. De ploeg gaf hem echter de garantie dat hij in de Giro een kans zou krijgen, waarna hij zich bereid toonde om in de Tour als helper van Jonas Vingegaard te rijden.

In mei 2025 reed Yates voor de achtste keer de Giro. De beslissende slag viel in rit twintig, waar hij profiteerde van een moment van aarzeling bij Isaac Del Toro en Richard Carapaz. “Mijn enige kans was dat ze naar elkaar zouden kijken”, stelt hij. Die situatie deed zich voor en Yates greep zijn kans. Het leverde hem zijn tweede eindzege in een grote ronde op.

Mentale klap door Van Aert

Tijdens die cruciale etappe kreeg Yates steun van ploeggenoot Wout van Aert. De aanwezigheid van onze landgenoot bleek niet alleen fysiek maar ook mentaal een factor. “Dat Wout erbij was, heeft de andere twee denk ik wel eens gebroken.” Volgens Yates speelde mee dat Carapaz en Del Toro al onderling strijd voerden, waardoor de combinatie met Van Aert hen extra onder druk zette.

De overwinning betekende voor Yates een revanche op de Giro van 2018, waar hij door een zware inzinking de eindzege misliep. Hij benadrukt dat alles dit keer vlekkeloos verliep. “Dit jaar verliep alles zo soepel, geen enkele lekke band of crash.” Voor Yates was het een opluchting dat hij zonder tegenslag zijn plan kon uitvoeren. “Niets zal dat ooit nog overtreffen, zelfs niet in het wielrennen, mijn hele leven”, besluit hij.

In augustus bereikte Yates de leeftijd van 33 jaar. De vraag rijst wat zijn verdere carrière nog brengt. Hij ziet een podiumplaats in de Tour als een uitdaging, al beseft hij dat dit moeilijk haalbaar is binnen het team. “Het podium in de Tour met dit team zou wel eens lastig kunnen zijn. Maar dat wist ik al toen ik tekende. Het zou me motiveren.” Daarmee geeft hij aan dat zijn ambities nog niet verdwenen zijn, maar dat de Giro-zege een uniek hoogtepunt blijft.

