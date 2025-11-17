Thibau Nys scheurt samen met vriendin Anna in stijl weg na Flandriencross

Thibau Nys boekte een overwinning in de Flandriencross van Hamme, maar toonde zich na afloop kritisch voor zichzelf. Ondanks de zege benadrukte hij dat er nog verbeterpunten zijn en vertrok hij samen met zijn vriendin Anna Eikendal opvallend in een golfkarretje.

Stevig duel in Hamme

De jonge renner won de Flandriencross na een stevig duel met Cameron Mason. Het was een wedstrijd waarin hij zijn kracht en uithoudingsvermogen etaleerde.

Toch gaf hij na afloop aan dat het gevoel niet optimaal was. “Ik had dit weekend niet het beste gevoel en de perfectionist in mij neemt dat sowieso wel mee naar huis”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Hoewel de overwinning hem tevreden stemde, klonk er ook een duidelijke boodschap van zelfkritiek. “Begrijp me niet verkeerd: ik ben supertevreden met die overwinning vandaag en het was zeker goed, maar ik merk ook waar er nog een aantal percentjes bijkunnen. Dat neem ik mee naar huis en dat moet beter”, gaat Nys verder.

Eendje van X20 Badkamers

Na het interview volgde een opvallend tafereel. Nys gaf zijn grote glas bier weg en liet het badeendje dat iedereen op het podium krijgt in een doos plaatsen.





Vervolgens stapte hij in een Gator, het golfkarretje van John Deere, en nam zijn vriendin Anna Eikendal mee. Het koppel reed daarna in stijl weg van het terrein.