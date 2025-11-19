Belgische wielerlegende maakt comeback in 2027: "Mis de adrenaline van wedstrijd"

Rik Verbrugghe, voormalig Belgisch wielerkampioen en sportdirecteur, kondigt aan dat hij werkt aan een nieuw wielerproject dat vanaf 2027 van start moet gaan.

Voorbereiding op een nieuw team

Verbrugghe geeft aan dat de contouren van het project nog niet volledig vastliggen. “Ik werk aan een ploegproject voor 2027 waarvan de details nog moeten worden bepaald, maar ik wil ook mijn ervaring en expertise delen met jonge renners, bijvoorbeeld op het vlak van tijdritten”, vertelt hij aan La Dernière Heure. Zijn betrokkenheid bij een aerodynamische testtunnel sluit volgens hem goed aan bij deze plannen.

De voormalige renner benadrukt dat hij de spanning van de koers mist. “Ik verberg niet dat ik de adrenaline van de wedstrijd mis.” Hij sluit niet uit dat hij een rol als sportdirecteur zou opnemen, maar toont vooral interesse in de functie van scout, een positie die steeds vaker voorkomt binnen WorldTour-ploegen.

Focus op talentontwikkeling

Verbrugghe wijst erop dat ploegen tegenwoordig al op zeer jonge leeftijd renners aantrekken. “Sommige teams halen talenten binnen vanaf hun zestiende.” Hij benadrukt dat het belangrijk is dat jonge coureurs zich niet laten misleiden door de reputatie van een ploeg, maar kijken naar de inhoud van het project en de mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen.

Zijn boodschap aan de nieuwe generatie is duidelijk. “Als ik een raad mag geven aan jonge renners, dan is het om zich niet te laten verblinden door de soms prestigieuze naam van de structuren die hen benaderen. Wat echt telt, is het project en de manier waarop men hen laat groeien en vooruitgang boeken.”

Met zijn plannen voor 2027 wil Verbrugghe een nieuwe structuur opzetten die jonge renners ondersteunt en begeleidt. Zijn ervaring als renner en sportdirecteur, gecombineerd met technische expertise, moet bijdragen aan een project dat talentontwikkeling centraal stelt.