Flanders Classics maakt duidelijke afspraken met management Van der Poel en Van Aert

Flanders Classics onderhoudt nauwe contacten met de entourage van Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Niet alleen voor de Wereldbeker in de cross, maar ook om andere evenementen te verzekeren.

Van Den Spiegel benadrukt dat deelname van Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan de Wereldbeker in de cross essentieel is. “Dat is heel belangrijk, ja. Ze zijn niet alleen de beste veldrijders van hun generatie, maar ook bij de vijf beste wegrenners van het voorbije decennium op de weg”, klinkt het. Hun aanwezigheid verhoogt de waarde van de wedstrijden aanzienlijk.

Hij erkent dat hun agenda veranderd is ten opzichte van hun jonge jaren. “We hebben veel begrip dat ze niet meer in oktober of november kunnen starten, zoals in hun jonge jaren.” De combinatie van wegseizoen en veldritcampagne vraagt om een zorgvuldig afgestemd programma.

Samenwerking met management

Van Den Spiegel legt uit dat er duidelijke afspraken bestaan. “We hebben wel goede relaties met hun management om te kijken wat mogelijk is en wat juist niet.” Het doel is om samen een haalbaar schema op te stellen dat rekening houdt met hun verplichtingen.

Hij benadrukt dat Flanders Classics niet wil ingrijpen in hun persoonlijke planning. “We proberen samen met hen dat programma samen te stellen, zonder te willen wegen op hun programma.” Tegelijkertijd zijn er doorheen het jaar andere evenementen waar hun aanwezigheid gewenst is.

Startposities

Door nauwe samenwerking met hun management verzekert Flanders Classics dat Van Aert en Van der Poel regelmatig aan de start verschijnen. Dit versterkt zowel de sportieve waarde als de commerciële aantrekkingskracht van de Wereldbeker en andere veldritcompetities, maar ook wedstrijden op de weg die ze organiseren.