OFFICIEEL Leven na de fusie van Intermarché en Lotto: Belg maakt overstap naar Cofidis

Sébastien Demarbaix, voormalig profrenner en jarenlang actief als sportdirecteur bij Belgische ploegen, maakt officieel de overstap naar Team Cofidis. De fusie tussen Intermarché en Lotto betekende het einde van zijn vorige rol, maar bij Cofidis krijgt hij een nieuwe kans.

Nieuwe rol bij Cofidis

Demarbaix zal bij Cofidis instappen als sportdirecteur en samenwerken met Sébastien Hinault tijdens wedstrijden in België. Voor hem was de keuze vanzelfsprekend. “Ik wilde al enkele jaren deel uitmaken van het team. Nu kun je zeggen dat de sterren goed staan”, klinkt het in een mededeling aan onze redactie. Zijn woonplaats, op een uur van het service course van Cofidis, maakt de samenwerking praktisch haalbaar.

Tijdens zijn actieve carrière, die liep van 1996 tot 2002, stond Demarbaix bekend om zijn klimcapaciteiten. Hij omschreef zichzelf als een veelzijdige renner. Na zijn sportieve loopbaan bouwde hij ervaring op als sportdirecteur bij Intermarché–Wanty en Bingoal. Die achtergrond geeft hem een brede kennis van zowel Vlaamse koersen als internationale wedstrijden.

Menselijke aanpak

Demarbaix benadrukt dat hij het menselijke aspect centraal wil houden. “Wat ik zoveel mogelijk probeer, is het menselijke aspect centraal zetten. Prestaties gaan niet alleen over wattages en data, maar ook over mentaliteit.” Hij hecht belang aan nauwe relaties met renners om hen optimaal te motiveren.

Volgens Demarbaix beschikt Cofidis over voldoende talent om resultaten te behalen. “Het team heeft alle kwaliteiten om topresultaten te behalen en overwinningen te boeken, in België en elders. Ik ben er zeker van dat alles zal klikken.” Zijn komst moet bijdragen aan een sterker collectief dat zich kan onderscheiden in klassiekers en sprintritten.

Reactie van het management

Algemeen manager Raphaël Jeune noemt de komst van Demarbaix een belangrijke versterking. “Hij heeft een indrukwekkende kennis van alle Belgische wedstrijden. Hij zal van grote waarde zijn in ons rouleur–sprinter–puncheur-plan.” Jeune benadrukt dat Demarbaix’ pedagogische aanpak en filosofie aansluiten bij de waarden van Cofidis.