OFFICIEEL Zoon van voormalig Tourwinnaar maakt drastische carrièreswitch

Alexandr Vinokurov jr., zoon van voormalig Tourwinnaar Alexandre Vinokurov, beëindigt zijn carrière als renner en kiest voor een nieuwe functie binnen Astana. Vanaf 2026 start hij als stagiair-sportdirecteur bij XDS Astana Team.

Einde van de actieve loopbaan

Vinokurov jr. reed de afgelopen seizoenen voor het continentale XDS Astana Development Team. Door meerdere blessures, waarvan de laatste bijzonder zwaar was, besloot hij zijn actieve carrière stop te zetten. Hij rondde een opleiding aan het UCI Education Center af en behaalde het diploma van sportdirecteur.

Vanaf 2026 zal hij als stagiair toetreden tot de sportieve staf van Astana. Hij krijgt de kans om ervaring op te doen bij zowel de WorldTour-ploeg als de continentale formatie. Daarbij zal hij ook samenwerken met de performance-afdeling van het team om inzicht te krijgen in alle facetten van de organisatie.

Reactie van de ploegleiding

Hoofd-sportdirecteur Alexandr Shefer benadrukt dat de keuze van Vinokurov jr. logisch is. “In de laatste seizoenen had Alex verschillende blessures, en de laatste was erg zwaar. Hij toonde karakter en keerde terug in enkele koersen, maar zijn beslissing om te stoppen is begrijpelijk”, klinkt het in een mededeling aan onze redactie. Shefer prijst bovendien dat hij in de sport actief blijft en met optimisme naar zijn nieuwe rol kijkt.

Shefer wijst erop dat de overgang van renner naar sportdirecteur niet eenvoudig is. “De overstap van het zadel naar de bestuurdersstoel is nooit makkelijk, dat zal elke sportdirecteur beamen.” Hij benadrukt dat de stage bij beide ploegen Vinokurov jr. de kans geeft om vertrouwen op te bouwen en te leren hoe professioneel wielrennen vanuit de leiding werkt.

Met zijn diploma en de steun van de ploegleiding start Vinokurov jr. een nieuwe fase in zijn loopbaan. “Ik hoop dat hij met de juiste inzet en vastberadenheid zal slagen,” klinkt het bij Shefer. De komende jaren zullen uitwijzen hoe hij zich ontwikkelt binnen de sportieve staf van Astana.