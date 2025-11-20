Toon Aerts komt met sterk statement van vlak voor zijn dopingschorsing en daar heeft Van der Poel mee te zien

Toon Aerts blikt terug op de periode vlak voor zijn dopingschorsing. Hij beschrijft hoe zijn prestaties zich verhielden tot die van Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Eli Iserbyt, en hoe hij zich ondanks zware concurrentie wist te handhaven.

Prestaties en vormpeil

Aerts geeft aan dat hij zich op een hoog niveau bevond toen hij uit competitie verdween. “Misschien wel, ja. Op die leeftijd ben je op je sterkst. Ik had twee mindere jaren achter de rug, maar zeker geen slechte: ik had Mathieu van der Poel geklopt in Ronse en ik had de wereldbeker gewonnen”, vertelt hij aan HUMO. Hij benadrukt dat zijn fysieke conditie zelfs beter was dan in het jaar waarin hij de meeste zeges boekte.

De renner wijst erop dat de resultaten niet altijd zijn fysieke vorm weerspiegelden. Eli Iserbyt kwam sterk opzetten en Wout van Aert keerde terug op niveau. “Zonder die schorsing zou ik in die twee jaar zeker tot de wereldtop hebben behoord. Dat staat vast.”

Duels met Van der Poel

Aerts herinnert zich dat hij Van der Poel wist te verslaan en daarmee een lange zegereeks doorbrak. “Toen ik Mathieu dat jaar klopte, maakte ik een eind aan zijn zegereeks, die twee of drie jaar had geduurd. En nu win ik het EK. Was dat dan een klein crossje?” Het illustreert dat hij zich niet zomaar neerlegde bij de dominantie van de Nederlandse kampioen.

Onze landgenoot erkent dat duels met Eli Iserbyt vaak nipt verloren gingen. “Met Eli heb ik vaak duels uitgevochten waarin hij meestal net iets beter was.” Toch benadrukt hij dat de aanwezigheid van Van der Poel en Van Aert de koersdynamiek veranderde, waardoor hij vaker derde werd in plaats van rechtstreeks de strijd met Iserbyt te moeten aangaan.

Lees ook... Flanders Classics maakt duidelijke afspraken met management Van der Poel en Van Aert›Aerts besluit dat de manier van koersen van Van der Poel en Van Aert hem beter lag. “Hun manier van koersen zat me als gegoten. Op de één of andere manier slaagde ik erin om met hen te wedijveren”, besluit hij. En dus verwelkomt hij hen ook deze winter met plezier.