UCI-puntenkampioen van zijn team, maar nog steeds zonder job voor 2026

Clément Venturini, jarenlang een vaste waarde in het Franse wielrennen, staat eind 2025 zonder ploeg voor het komende seizoen. Zijn status als UCI-puntenkampioen van zijn ploeg biedt voorlopig geen garantie op een nieuw contract.

Onzekere toekomst

Venturini, verbonden aan het teloorgegane Arkéa-B&B Hotels, heeft meer dan tien jaar ervaring en verzamelde consistent podiumplaatsen in Franse koersen. Toch dreigt hij nu zonder werkgever te blijven. “Ik ben consequent, professioneel en voldoe altijd aan de verwachtingen. Ik heb 700 UCI-punten… en nog steeds niets”, vertelt hij aan L’Equipe.

De transfermarkt voor 2026 blijkt bijzonder krap. Venturini geeft aan dat hij dagelijks hoort dat zijn situatie ongewoon is. “Iedere dag zeggen mensen dat het niet normaal is dat ik geen team heb. En toch staan we hier.” Het toont hoe moeilijk het is om ondanks bewezen prestaties zekerheid te vinden.

Prestaties en palmares

Venturini bouwde zijn reputatie op in het veldrijden en op de weg. Hij won meerdere nationale titels in het veldrijden. Zijn constante aanwezigheid in het peloton leverde hem een stevige puntenbasis op binnen de UCI-ranking.

Hij is niet de enige renner die zonder ploeg zit. Volgens ProCyclingStats behoren ook namen als Richard Carapaz, Fernando Gaviria en Michał Kwiatkowski tot de groep zonder bevestigde werkgever voor 2026. Het onderstreept dat zelfs gevestigde renners in een onzekere positie terechtkomen.

Vooruitblik

Venturini hoopt dat er alsnog een opening komt bij een ploeg die zijn ervaring en puntenaantal waardeert. Zijn situatie illustreert de harde realiteit van de wielermarkt op dit moment: prestaties alleen zijn duidelijk niet altijd voldoende om een contract te verzekeren.