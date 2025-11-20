UCI-puntenkampioen van zijn team, maar nog steeds zonder job voor 2026

UCI-puntenkampioen van zijn team, maar nog steeds zonder job voor 2026
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Clément Venturini, jarenlang een vaste waarde in het Franse wielrennen, staat eind 2025 zonder ploeg voor het komende seizoen. Zijn status als UCI-puntenkampioen van zijn ploeg biedt voorlopig geen garantie op een nieuw contract.

Onzekere toekomst

Venturini, verbonden aan het teloorgegane Arkéa-B&B Hotels, heeft meer dan tien jaar ervaring en verzamelde consistent podiumplaatsen in Franse koersen. Toch dreigt hij nu zonder werkgever te blijven. “Ik ben consequent, professioneel en voldoe altijd aan de verwachtingen. Ik heb 700 UCI-punten… en nog steeds niets”, vertelt hij aan L’Equipe.

De transfermarkt voor 2026 blijkt bijzonder krap. Venturini geeft aan dat hij dagelijks hoort dat zijn situatie ongewoon is. “Iedere dag zeggen mensen dat het niet normaal is dat ik geen team heb. En toch staan we hier.” Het toont hoe moeilijk het is om ondanks bewezen prestaties zekerheid te vinden.

Prestaties en palmares

Venturini bouwde zijn reputatie op in het veldrijden en op de weg. Hij won meerdere nationale titels in het veldrijden. Zijn constante aanwezigheid in het peloton leverde hem een stevige puntenbasis op binnen de UCI-ranking.

Hij is niet de enige renner die zonder ploeg zit. Volgens ProCyclingStats behoren ook namen als Richard Carapaz, Fernando Gaviria en Michał Kwiatkowski tot de groep zonder bevestigde werkgever voor 2026. Het onderstreept dat zelfs gevestigde renners in een onzekere positie terechtkomen.

Vooruitblik

Venturini hoopt dat er alsnog een opening komt bij een ploeg die zijn ervaring en puntenaantal waardeert. Zijn situatie illustreert de harde realiteit van de wielermarkt op dit moment: prestaties alleen zijn duidelijk niet altijd voldoende om een contract te verzekeren.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Clement Venturini

Meer nieuws

OFFICIEEL Nog een pion van Lotto heeft een nieuwe ploeg gevonden

OFFICIEEL Nog een pion van Lotto heeft een nieuwe ploeg gevonden

19:00
Vuelta kan volgend jaar niet op Mallorca, maar ook niet in Madrid eindigen: dit ligt op tafel als alternatief

Vuelta kan volgend jaar niet op Mallorca, maar ook niet in Madrid eindigen: dit ligt op tafel als alternatief

18:30
"Technologie tien jaar niet veranderd": Crosser doet duidelijke oproep voor het veldrijden

"Technologie tien jaar niet veranderd": Crosser doet duidelijke oproep voor het veldrijden

18:00
Flanders Classics maakt duidelijke afspraken met management Van der Poel en Van Aert

Flanders Classics maakt duidelijke afspraken met management Van der Poel en Van Aert

17:00
OFFICIEEL Zoon van voormalig Tourwinnaar maakt drastische carrièreswitch

OFFICIEEL Zoon van voormalig Tourwinnaar maakt drastische carrièreswitch

16:00
Campenaerts doet boekje open over Vingegaard: "Weet je wat hij zegt als het niet lukt?"

Campenaerts doet boekje open over Vingegaard: "Weet je wat hij zegt als het niet lukt?"

15:00
Ondanks zijn leeftijd mikt ploegmaat van Van Aert op het allerhoogste: "Het jaar dat alles op zijn plek valt"

Ondanks zijn leeftijd mikt ploegmaat van Van Aert op het allerhoogste: "Het jaar dat alles op zijn plek valt"

14:00
OFFICIEEL Leven na de fusie van Intermarché en Lotto: Belg maakt overstap naar Cofidis

OFFICIEEL Leven na de fusie van Intermarché en Lotto: Belg maakt overstap naar Cofidis

13:30
"Indruk op me gemaakt": Belgisch renner kijkt zijn ogen uit bij nieuw team

"Indruk op me gemaakt": Belgisch renner kijkt zijn ogen uit bij nieuw team

13:00
Kan Lotte Kopecky eigenlijk wel verliezen? "Zij zou de Kristallen Fiets ook eens verdienen"

Kan Lotte Kopecky eigenlijk wel verliezen? "Zij zou de Kristallen Fiets ook eens verdienen"

12:30
5 contractverlengingen, maar ook 7 vertrekkers: wielerploeg houdt grote kuis

5 contractverlengingen, maar ook 7 vertrekkers: wielerploeg houdt grote kuis

12:00
Na gedwongen vertrek bij Lotto: Nieuwe job voor Stéphane Heulot

Na gedwongen vertrek bij Lotto: Nieuwe job voor Stéphane Heulot

11:00
Dit is de man die moet doorbreken bij Alpecin en de broers Roodhooft zetten hem in speciaal rijtje

Dit is de man die moet doorbreken bij Alpecin en de broers Roodhooft zetten hem in speciaal rijtje

10:00
📷 Girmay opnieuw in Europa gearriveerd: 'contract met nieuwe ploeg is al getekend'

📷 Girmay opnieuw in Europa gearriveerd: 'contract met nieuwe ploeg is al getekend'

09:00
Toon Aerts heeft een heel duidelijke mening over komst van Van der Poel en Van Aert in de cross

Toon Aerts heeft een heel duidelijke mening over komst van Van der Poel en Van Aert in de cross

08:30
📷 OFFICIEEL Rik Verbrugghe heeft een nieuwe job beet

📷 OFFICIEEL Rik Verbrugghe heeft een nieuwe job beet

08:00
Campenaerts, Van Aert of Wellens? Dit is de beste helper van 2025

Campenaerts, Van Aert of Wellens? Dit is de beste helper van 2025

07:30
Tim Declercq begeleidt 11 renners bij Soudal Quick-Step: ook van deze drie profs is hij de coach

Tim Declercq begeleidt 11 renners bij Soudal Quick-Step: ook van deze drie profs is hij de coach

07:00
"Begrip voor organisatoren hebben": Jurgen Mettepenningen spreekt klare taal over Wereldbeker

"Begrip voor organisatoren hebben": Jurgen Mettepenningen spreekt klare taal over Wereldbeker

21:30
Nieuwe uitdaging: kan Remco Evenepoel het werelduurrecord van Filippo Ganna veroveren?

Nieuwe uitdaging: kan Remco Evenepoel het werelduurrecord van Filippo Ganna veroveren?

20:30
Michel Wuyts spreekt klare taal over verschil tussen Patrick Lefevere en Jurgen Foré

Michel Wuyts spreekt klare taal over verschil tussen Patrick Lefevere en Jurgen Foré

20:00
Geen zekerheid, maar Jonas Vingegaard beseft wel heel goed welke unieke kans hij kan pakken

Geen zekerheid, maar Jonas Vingegaard beseft wel heel goed welke unieke kans hij kan pakken

19/11
Toon Aerts gaat terug naar de plek waar alle dopingmiserie begon: "Weinig controles"

Toon Aerts gaat terug naar de plek waar alle dopingmiserie begon: "Weinig controles"

19/11
Jarno Widar maakt duidelijke keuze: "Dat zeg ik niet, want dat brengt altijd ongeluk"

Jarno Widar maakt duidelijke keuze: "Dat zeg ik niet, want dat brengt altijd ongeluk"

19/11
Nys niet te spreken over Wereldbeker en daar hebben Van Aert en Van der Poel veel mee te maken

Nys niet te spreken over Wereldbeker en daar hebben Van Aert en Van der Poel veel mee te maken

19/11
Fikse tegenvaller voor Ruben Van Gucht: De Eddy's van Wielerclub Wattage in Lotto Arena geannuleerd

Fikse tegenvaller voor Ruben Van Gucht: De Eddy's van Wielerclub Wattage in Lotto Arena geannuleerd

19/11
Tim Declercq vindt dat Wout van Aert niet thuishoort op shortlist van Kristallen Zweetdruppel

Tim Declercq vindt dat Wout van Aert niet thuishoort op shortlist van Kristallen Zweetdruppel

19/11
"Jammer dat het in de schaduw komt": Roodhoofts spreken klare taal over einde sponsordeal Deceuninck

"Jammer dat het in de schaduw komt": Roodhoofts spreken klare taal over einde sponsordeal Deceuninck

19/11
Bart Wellens zegt wie hot is in het veldrijden: "Levert hem wel wat vrouwelijke aandacht op"

Bart Wellens zegt wie hot is in het veldrijden: "Levert hem wel wat vrouwelijke aandacht op"

19/11
"De juiste feeling die je nodig hebt": deze hulp is onontbeerlijk voor Tim Merlier

"De juiste feeling die je nodig hebt": deze hulp is onontbeerlijk voor Tim Merlier

19/11
Datum bekend wanneer Wout van Aert zijn opwachting maakt in De Slimste Mens Naast de fiets

Datum bekend wanneer Wout van Aert zijn opwachting maakt in De Slimste Mens

19/11
Belgische wielerlegende maakt comeback in 2027: "Mis de adrenaline van wedstrijd"

Belgische wielerlegende maakt comeback in 2027: "Mis de adrenaline van wedstrijd"

19/11
Ruben Van Gucht vandaag in De Slimste Mens: duidelijke boodschap voor de jury Naast de fiets

Ruben Van Gucht vandaag in De Slimste Mens: duidelijke boodschap voor de jury

19/11
"Ik had Wout en Mathieu geklopt": Toon Aerts doet boekje open over dopingschorsing

"Ik had Wout en Mathieu geklopt": Toon Aerts doet boekje open over dopingschorsing

19/11
📷 Nederlandse toprenster toont foto van kapotte fiets: slachtoffer van vluchtmisdrijf

📷 Nederlandse toprenster toont foto van kapotte fiets: slachtoffer van vluchtmisdrijf

19/11
Evenepoel of Merlier voor Kristallen Fiets, maar: "Waarom heb je het niet over hem?"

Evenepoel of Merlier voor Kristallen Fiets, maar: "Waarom heb je het niet over hem?"

19/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Toon Aerts Thibau Nys Victor Campenaerts Rik Verbrugghe Bart Wellens Tim Declercq Tim Wellens Jonas Vingegaard Rasmussen Tim Merlier Xandro Meurisse Joris Nieuwenhuis Lorena Wiebes Edward Planckaert Bert Van Lerberghe Tibor Del Grosso Biniam Girmay Sebastien Demarbaix

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved