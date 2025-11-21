📷 "Ziet er niet al te best uit": Thibau Nys geen fan van verandering in de Wereldbeker

Zondag staat in Tabor de eerste manche van de Wereldbeker op het programma. Dit seizoen is er een nieuwe trui voor de leider in het klassement en Thibau Nys is geen fan.

Na de openingsmanche van de Wereldbeker in Tabor zal ook de eerste leiderstrui worden uitgedeeld. Die is opnieuw rood met wit voor de koploper in het klassement bij de profs, de beloften krijgen een blauw en wit exemplaar.

Dit jaar wordt er echter ook zwart toegevoegd aan de trui. Volgens Marc Verbeeck, CEO van Vermarc en ontwerper van de nieuwe trui, moet met het nieuwe ontwerp duidelijker worden dat het om een leiderstrui gaat.

De zwarte vierkanten zijn een verwijzing naar het logo van Flanders Classics, dat de Wereldbeker organiseert. "De eerste reacties waren vrij positief, omdat het inderdaad een trui is die zal opvallen. Onze missie is dus geslaagd", zegt Verbeeck bij Sporza.

Nys geen fan van nieuwe leiderstrui Wereldbeker

Thibau Nys toonde zich geen grote fan van het nieuwe shirt. "Ik heb de leiderstrui van de Wereldbeker eens bekeken... Dat ziet er niet al te best uit", zei Nys bij HLN. Al begrijpt Verbeeck zijn reactie wel.



"Het is normaal dat hij liever zijn Belgische driekleur wil dragen. Ik denk dat de Europese kampioen (Toon Aerts, nvdr.) en de wereldkampioen (Van der Poel, nvdr.) ook liever met hun sterrentrui en regenboogtrui blijven rondrijden."