📷 "Ziet er niet al te best uit": Thibau Nys geen fan van verandering in de Wereldbeker

📷 "Ziet er niet al te best uit": Thibau Nys geen fan van verandering in de Wereldbeker
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zondag staat in Tabor de eerste manche van de Wereldbeker op het programma. Dit seizoen is er een nieuwe trui voor de leider in het klassement en Thibau Nys is geen fan.

Na de openingsmanche van de Wereldbeker in Tabor zal ook de eerste leiderstrui worden uitgedeeld. Die is opnieuw rood met wit voor de koploper in het klassement bij de profs, de beloften krijgen een blauw en wit exemplaar. 

Dit jaar wordt er echter ook zwart toegevoegd aan de trui. Volgens Marc Verbeeck, CEO van Vermarc en ontwerper van de nieuwe trui, moet met het nieuwe ontwerp duidelijker worden dat het om een leiderstrui gaat. 

De zwarte vierkanten zijn een verwijzing naar het logo van Flanders Classics, dat de Wereldbeker organiseert. "De eerste reacties waren vrij positief, omdat het inderdaad een trui is die zal opvallen. Onze missie is dus geslaagd", zegt Verbeeck bij Sporza. 

Nys geen fan van nieuwe leiderstrui Wereldbeker

Thibau Nys toonde zich geen grote fan van het nieuwe shirt. "Ik heb de leiderstrui van de Wereldbeker eens bekeken... Dat ziet er niet al te best uit", zei Nys bij HLN. Al begrijpt Verbeeck zijn reactie wel. 
 
"Het is normaal dat hij liever zijn Belgische driekleur wil dragen. Ik denk dat de Europese kampioen (Toon Aerts, nvdr.) en de wereldkampioen (Van der Poel, nvdr.) ook liever met hun sterrentrui en regenboogtrui blijven rondrijden."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Thibau Nys

Meer nieuws

Vaste trainingsmakker in Spanje: Van Avermaet onthult hoe belangrijk Ovett is voor Van der Poel

Vaste trainingsmakker in Spanje: Van Avermaet onthult hoe belangrijk Ovett is voor Van der Poel

19:00
In volle sprint op het parcours gelopen: pro-Palestijnse demonstrant kent zijn straf

In volle sprint op het parcours gelopen: pro-Palestijnse demonstrant kent zijn straf

18:30
Wat na de Zesdaagse? Lotte Kopecky onthult plannen en eerste doel in 2026

Wat na de Zesdaagse? Lotte Kopecky onthult plannen en eerste doel in 2026

18:00
Al vijf jaar één en twee in de Tour: Pogacar doet duidelijke uitspraak over Vingegaard

Al vijf jaar één en twee in de Tour: Pogacar doet duidelijke uitspraak over Vingegaard

16:30
Alles op Merlier in de Tour na vertrek Evenepoel? Spurtbom komt met helder antwoord

Alles op Merlier in de Tour na vertrek Evenepoel? Spurtbom komt met helder antwoord

16:00
'Van Gils en Evenepoel samen aan de start in Milaan-Sanremo, maar met verrassende rolverdeling'

'Van Gils en Evenepoel samen aan de start in Milaan-Sanremo, maar met verrassende rolverdeling'

15:00
Wout van Aert is nu al duidelijk over 2026: "Zal nooit zo mooi zijn"

Wout van Aert is nu al duidelijk over 2026: "Zal nooit zo mooi zijn"

14:00
Nog een tijdje afwezig: Puck Pieterse verklapt wanneer ze opnieuw gaat crossen

Nog een tijdje afwezig: Puck Pieterse verklapt wanneer ze opnieuw gaat crossen

13:30
Betaalmuur in de cross zint Mettepenningen niet: "Niemand gaat dat doen"

Betaalmuur in de cross zint Mettepenningen niet: "Niemand gaat dat doen"

13:00
Minder seizoen heeft opvallend gevolg: Lotte Kopecky zal er anders uitzien

Minder seizoen heeft opvallend gevolg: Lotte Kopecky zal er anders uitzien

12:30
Nog altijd doping in het peloton? Marcel Kittel windt er geen doekjes om

Nog altijd doping in het peloton? Marcel Kittel windt er geen doekjes om

12:00
Terugkeer Van der Poel en Van Aert: "Zuur en sneu voor de andere crossers"

Terugkeer Van der Poel en Van Aert: "Zuur en sneu voor de andere crossers"

11:00
"Is dat allemaal wel nodig?" Tim Merlier begrijpt er weinig van

"Is dat allemaal wel nodig?" Tim Merlier begrijpt er weinig van

10:00
Krachten bundelen met Ridley Racing Team: Mettepenningen deelt nieuwe details

Krachten bundelen met Ridley Racing Team: Mettepenningen deelt nieuwe details

09:00
"Als ik naar die knie kijk...": Wout van Aert is heel eerlijk over zijn grote litteken

"Als ik naar die knie kijk...": Wout van Aert is heel eerlijk over zijn grote litteken

08:30
Lotte Kopecky valt opnieuw in de prijzen, maar is niet tevreden: "Tuurlijk ben ik niet blij"

Lotte Kopecky valt opnieuw in de prijzen, maar is niet tevreden: "Tuurlijk ben ik niet blij"

08:00
Israel-Premier Tech onthult nieuwe identiteit: ex-topvoetballer als grote investeerder

Israel-Premier Tech onthult nieuwe identiteit: ex-topvoetballer als grote investeerder

07:30
Tomas Van Den Spiegel zegt waarom het zo belangrijk is dat veldrijden olympisch wordt

Tomas Van Den Spiegel zegt waarom het zo belangrijk is dat veldrijden olympisch wordt

07:00
Toon Aerts komt met sterk statement van vlak voor zijn dopingschorsing en daar heeft Van der Poel mee te zien

Toon Aerts komt met sterk statement van vlak voor zijn dopingschorsing en daar heeft Van der Poel mee te zien

21:30
Broers Roodhooft steken ambities niet weg en mikken op record

Broers Roodhooft steken ambities niet weg en mikken op record

20:30
Tadej Pogacar zet zijn grote doelen uit: "Als ik vandaag stop, zou ik tevreden zijn, ook als dat niet lukte"

Tadej Pogacar zet zijn grote doelen uit: "Als ik vandaag stop, zou ik tevreden zijn, ook als dat niet lukte"

20:00
OFFICIEEL Nog een pion van Lotto heeft een nieuwe ploeg gevonden

OFFICIEEL Nog een pion van Lotto heeft een nieuwe ploeg gevonden

20/11
Vuelta kan volgend jaar niet op Mallorca, maar ook niet in Madrid eindigen: dit ligt op tafel als alternatief

Vuelta kan volgend jaar niet op Mallorca, maar ook niet in Madrid eindigen: dit ligt op tafel als alternatief

20/11
"Technologie tien jaar niet veranderd": Crosser doet duidelijke oproep voor het veldrijden

"Technologie tien jaar niet veranderd": Crosser doet duidelijke oproep voor het veldrijden

20/11
Flanders Classics maakt duidelijke afspraken met management Van der Poel en Van Aert

Flanders Classics maakt duidelijke afspraken met management Van der Poel en Van Aert

20/11
UCI-puntenkampioen van zijn team, maar nog steeds zonder job voor 2026

UCI-puntenkampioen van zijn team, maar nog steeds zonder job voor 2026

20/11
OFFICIEEL Zoon van voormalig Tourwinnaar maakt drastische carrièreswitch

OFFICIEEL Zoon van voormalig Tourwinnaar maakt drastische carrièreswitch

20/11
Campenaerts doet boekje open over Vingegaard: "Weet je wat hij zegt als het niet lukt?"

Campenaerts doet boekje open over Vingegaard: "Weet je wat hij zegt als het niet lukt?"

20/11
Ondanks zijn leeftijd mikt ploegmaat van Van Aert op het allerhoogste: "Het jaar dat alles op zijn plek valt"

Ondanks zijn leeftijd mikt ploegmaat van Van Aert op het allerhoogste: "Het jaar dat alles op zijn plek valt"

20/11
OFFICIEEL Leven na de fusie van Intermarché en Lotto: Belg maakt overstap naar Cofidis

OFFICIEEL Leven na de fusie van Intermarché en Lotto: Belg maakt overstap naar Cofidis

20/11
"Indruk op me gemaakt": Belgisch renner kijkt zijn ogen uit bij nieuw team

"Indruk op me gemaakt": Belgisch renner kijkt zijn ogen uit bij nieuw team

20/11
Kan Lotte Kopecky eigenlijk wel verliezen? "Zij zou de Kristallen Fiets ook eens verdienen"

Kan Lotte Kopecky eigenlijk wel verliezen? "Zij zou de Kristallen Fiets ook eens verdienen"

20/11
5 contractverlengingen, maar ook 7 vertrekkers: wielerploeg houdt grote kuis

5 contractverlengingen, maar ook 7 vertrekkers: wielerploeg houdt grote kuis

20/11
Na gedwongen vertrek bij Lotto: Nieuwe job voor Stéphane Heulot

Na gedwongen vertrek bij Lotto: Nieuwe job voor Stéphane Heulot

20/11
Dit is de man die moet doorbreken bij Alpecin en de broers Roodhooft zetten hem in speciaal rijtje

Dit is de man die moet doorbreken bij Alpecin en de broers Roodhooft zetten hem in speciaal rijtje

20/11
📷 Girmay opnieuw in Europa gearriveerd: 'contract met nieuwe ploeg is al getekend'

📷 Girmay opnieuw in Europa gearriveerd: 'contract met nieuwe ploeg is al getekend'

20/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Lotte Kopecky Toon Aerts Remco Evenepoel Michael Vanthourenhout Tadej Pogacar Victor Campenaerts Tim Merlier Thibau Nys Alexandre Vinokourov Tim Declercq Sven Nys Nikolas Maes Tim Wellens Joris Nieuwenhuis Rik Verbrugghe Xandro Meurisse Richard Groenendaal

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved