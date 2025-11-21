"Ik haatte dat": Van Aert helder over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

"Ik haatte dat": Van Aert helder over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix
Foto: © photonews

Wout van Aert viel dit jaar twee keer nipt naast het podium van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Toch blijft hij jagen op een verlossende zege in die twee monumenten.

Terwijl zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel al drie keer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix won, staat de teller van Wout van Aert nog altijd op nul in wat voor de Vlaming de twee belangrijkste monumenten zijn.

Van Aert verloor in 2020 de sprint van Van der Poel in de Ronde van Vlaanderen, in 2022 werd hij op bijna twee minuten tweede in Parijs-Roubaix na Dylan van Baarle. In 2023 werd Van Aert derde in Parijs-Roubaix na Van der Poel en Philipsen. 

Van Aert droomt nog altijd van Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

Slechts drie keer stond Van Aert op het podium van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Toch droomt hij, ook al is hij 31 jaar, nog altijd van een eerste zege in minstens één van de twee monumenten.  

"Ik heb er al mijn hele loopbaan op gejaagd, maar ik ben er nog steeds mee bezig. Het zou de kers op de taart zijn, het zou alles betekenen", zegt Van Aert bij The Athletic. In 2026 gaat Van Aert er opnieuw vol voor.

Lees ook... Vaste trainingsmakker in Spanje: Van Avermaet onthult hoe belangrijk Ovett is voor Van der Poel"Na mijn blessures (in 2024, nvdr.) koos ik ervoor om het iets rustiger aan te doen, om minder risico's te nemen en gevaar te ontwijken. Maar ik haatte de koersen waar ik niet op mijn niveau was. Ik heb beseft dat ik de beste versie van mezelf moet proberen te zijn om achteraf geen spijt te hebben."

