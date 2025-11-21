Krachten bundelen met Ridley Racing Team: Mettepenningen deelt nieuwe details

Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw en Ridley Racing Team gaan de krachten bundelen. Jurgen Mettepenningen geeft meer details over hoe dat in zijn werk moet gaan.

Door de langdurige afwezigheid van Eli Iserbyt kon Jurgen Mettepenningen de voorbije weken enkel rekenen op Michael Vanthourenhout. Alle druk kwam op zijn schouders om de ploeg overwinningen te bezorgen.

Dat wil Mettepenningen niet en zo kwam Ridley Racing Team in het verhaal. Hun kopman Nieuwenhuis was al eens in beeld bij de ploeg van Mettepenningen, maar door onzekerheid met het budget kon dat verhaal toen niet doorgaan.

Mettepenningen neemt Ridley Racing Team over

Nu is dat wel het geval. Mettepenningen en Jochim Aerts, CEO van Ridley, kennen elkaar ook goed. Aerts wil opnieuw focussen op de leiding van zijn bedrijf, Mettepenningen kan zich focussen op crossen op de Ridley-fietsen.

Niet alleen Nieuwenhuis, maar ook zijn ploegmaats Orts en Soete zijn deel van het verhaal. "Aangezien wij de ‘paying agent’ worden, ligt de bal nu ook in het kamp van de renners", zegt Mettepenningen bij Het Nieuwsblad.

"De naam van de ploeg zal niet veranderen, de trui wel. De grote lijnen zijn ingevuld, de details nog niet." Zelf beschouwt Mettepenningen het ook niet als een echte overname, wel het bundelen van de krachten.