Minder seizoen heeft opvallend gevolg: Lotte Kopecky zal er anders uitzien

Na twee wereldtitels zal Lotte Kopecky volgend seizoen opnieuw in de normale uitrusting van SD Worx-Protime rijden. En daarvan ziet ze ook de voordelen in.

De voorbije twee seizoenen reed Lotte Kopecky rond in de regenboogtrui in het peloton na haar wereldtitels in Glasgow in 2023 en in Zürich in 2024. Dit jaar pakte ze geen enkele kampioenentrui op de weg.

Op het BK, dat Kopecky vier keer won de voorbije zes jaar, werd ze zeventiende en aan het EK en het WK nam ze niet deel. Daardoor zal Kopecky volgend seizoen dus opnieuw in de uitrusting van SD Worx-Protime rijden.

En dat voor het eerst sinds juni 2023, toen Kopecky voor haar eerste wereldtitel ook Belgisch kampioen werd. Op het BK baanwielrennen reed Kopecky al eens in de uitrusting van haar ploeg.

Geen kampioenentrui meer voor Kopecky

"Dat was het dus ook voor mij de eerste keer dat ik terug met een gewoon teamshirt reed. Ik had in eerste instantie zoiets van ‘hey, da’s mijn trui niet...’ De realiteit is echter anders", zegt Kopecky bij HLN.

"Dat was het dus ook voor mij de eerste keer dat ik terug met een gewoon teamshirt reed. Ik had in eerste instantie zoiets van 'hey, da's mijn trui niet...' De realiteit is echter anders", zegt Kopecky bij HLN.

Toch vindt Kopecky dat ze mag terugblikken op twee mooie jaren in de regenboogtrui. En ze kijkt er ook naar uit om iets neutraler te kunnen koersen. "Ik bleef natuurlijk Lotte, maar die trui maakte het toch anders."