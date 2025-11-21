Nog een tijdje afwezig: Puck Pieterse verklapt wanneer ze opnieuw gaat crossen

De Nederlandse trui is al een tijdje afwezig in de cross bij de vrouwen. Puck Pieterse zal ook nog niet meteen het veld induiken.

Wereldkampioene Fem van Empel is al sinds 1 november afwezig in het veld, Shirin van Anrooij staat zondag in Tabor voor het eerst in bijna twee jaar aan de start en Ceylin Alvarado reed dit seizoen nog geen enkele cross.

Het veldrijden bij de vrouwen moest de voorbije weken heel wat toppers missen en ook Puck Pieterse stond nog niet aan de start. De Nederlandse kampioene focuste de afgelopen maanden op de weg en het mountainbiken.

Op de weg eindigde Pieterse in elf klassiekers in het voorjaar in de top tien. Ze won de Waalse Pijl en werd tweede in Luik-Bastenaken-Luik. Op het WK mountainbike werd ze midden september zesde.

Geen snelle terugkeer van Pieterse in het veld

In Spanje stoomt Pieterse zich op dit moment klaar voor het veldrijden, maar haar comeback is nog niet voor meteen. "Ik zal mijn crossseizoen ten vroegste op 14 december beginnen", laat Pieterse weten op Strava.

Dan wordt in Namen de vierde manche van de Wereldbeker gereden. Daar maakte Pieterse ook vorig seizoen haar rentree, de Nederlandse werd toen derde. Koksijde en het NK waren haar enige zeges van het seizoen.