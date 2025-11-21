Remco Evenepoel wint vijfde Kristallen Fiets, maar kiest voor verrassend mooiste moment van het jaar

Remco Evenepoel heeft voor de vijfde keer in zijn carrière de Kristallen Fiets gewonnen. De De drievoudige wereldkampioen tijdrijden evenaart zo Johan Museeuw, de recordhouder bij de mannen.

Het was voor Remco Evenepoel een bijzonder moeilijk seizoen. Hij kon pas begin april aan zijn seizoen beginnen door een ongeval op training begin december. Hij won meteen de Brabantse Pijl, maar zakte door het ijs in Luik-Bastenaken-Luik.

Evenepoel werd daarna vijfde in de Ronde van Romandië en vierde in de Dauphiné. Op het BK pakte hij de titel in het tijdrijden en zilver op de weg. In de Tour won Evenepoel een etappe, maar moest hij opgeven.

In het tijdrijden kroonde Evenepoel zich opnieuw tot wereldkampioen en Europees kampioen, op de weg moest hij twee keer tevreden zijn met zilver. Ook in de Ronde van Lombardije werd Evenepoel tweede.

Evenepoel kiest proclamatie van Oumi als mooiste moment

"Die drie titels in het tijdrijden waren een groot doel dit jaar, maar ik had ook andere doelen die niet gelukt zijn. Ik mag niet vergeten waar ik vandaan kwam. Pas in februari kon ik weer fietsen, terwijl de rest van het peloton dan al aan het fietsen was."

Voor mezelf als voor de familie was de proclamatie van Oumi de mooiste dag. Het was heel leuk om dat mee te maken, op de Grote Markt van Brussel. Dat is een speciale plaats voor ons, het was een heel mooie dag voor ons.