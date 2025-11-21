Terugkeer Van der Poel en Van Aert: "Zuur en sneu voor de andere crossers"

Nog een maand en Mathieu van der Poel en Wout van Aert mogen opnieuw in het veld verwacht worden. Voor Richard Groenendaal blijft dat een dubbel gevoel.

Op 4 oktober zijn heel wat crossers aan hun seizoen begonnen in Meulebeke, ze zijn dus al bijna zo'n twee maanden aan het crossen. Over iets meer dan een maand komen er nog enkele kleppers meedoen.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert stomen zich klaar voor hun korte uitstap naar het veldrijden, van de kerstperiode tot het WK. Dat is nu al enkele jaren het geval en vaak domineren ze ook in die periode.

Groenendaal over terugkeer Van der Poel en Van Aert

"Daar heeft geen enkele renner moeite mee", zegt Richard Groenendaal over hun terugkeer bij In De Waaier. "Het is natuurlijk wel zuur. Die mannen komen tegen Kerstmis, zoals wij dat zeggen, lekker kakelfris en goed getraind naar de wedstrijden."

"Voor de buitenwereld lijkt het dan alsof iedereen het snot voor de ogen wordt gereden. Dat is dan ook wel vaak zo, wat zuur is voor de andere renners. Ik vind het persoonlijk ook wel een beetje sneu voor de mannen die vanaf oktober iedere week rijden."

EK en Wereldbeker ook doel voor andere crossers

Al blijven er voor de andere crossers nog heel wat doelen, zoals bijvoorbeeld het EK. "Ook spelen de klassementen, zoals de X2O, Superprestige en straks ook de Wereldbeker, uiteraard mee. Om daar veel punten te halen moet je nu al goed zijn."