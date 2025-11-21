'Van Gils en Evenepoel samen aan de start in Milaan-Sanremo, maar met verrassende rolverdeling'

Maxim Van Gils verwelkomt volgend seizoen Remco Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe. De twee zouden wel eens samen aan de start kunnen staan van het eerste monument van het jaar.

De transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe zet heel wat in beweging bij de Duitse ploeg. Vooral voor Maxim Van Gils, die een jaar geleden de overstap maakte, is het afwachten wat dat teweeg zou brengen.

Van Gils moet namelijk vrezen dat Evenepoel in zijn vaarwater zal terechtkomen, want allebei rijden ze graag lastige voorjaarsklassiekers, zoals onder meer de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.

Evenepoel en Van Gils samen in Milaan-Sanremo?

Evenepoel en Van Gils zullen dus wellicht wel enkele keren samen aan de start staan in de klassiekers volgend seizoen. Volgens La Gazzetta dello Sport zou dat het geval zijn in Milaan-Sanremo, maar met een verrassende rolverdeling.

Van Gils zou kopman zijn bij de Duitse ploeg in het eerste monument van het jaar. In 2024 sprintte Van Gils naar de zevende plaats in Sanremo, dit jaar werd hij negentiende in een groep die voor de vierde plaats streed.

Evenepoel zal wellicht zijn debuut maken in Milaan-Sanremo, terwijl hij volgend seizoen toch al aan zijn achtste profjaar begint. Hij zou dan een vrije rol kunnen krijgen om de strijd aan te gaan met Van der Poel en Pogacar.