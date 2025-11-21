Vaste trainingsmakker in Spanje: Van Avermaet onthult hoe belangrijk Ovett is voor Van der Poel

Mathieu van der Poel stoomt zich in Spanje klaar voor zijn rentree in het veldrijden en het voorjaar. Dat doet hij samen met Freddy Ovett, die Van der Poel leerde kennen dankzij Greg Van Avermaet.

Van zijn trainingen in Spanje deelt Mathieu van der Poel bijzonder weinig, maar dankzij zijn vaste compagnon op training, de Australiër Freddy Ovett, krijgt de buitenwereld toch een blik achter de schermen.

Ovett was in 2018 stagiair bij BMC en in 2019 bij Israel Cycling Academy, in 2020 reed hij ook op de weg bij die laatste ploeg. Een succes werd zijn wegcarrière echter niet, virtueel won hij in 2020 wel een etappe in de Tour.

In 2022 pakte Ovett ook zilver op het WK e-sports en hij richt zich tegenwoordig ook op het gravel. De Australiër gaat in Spanje op de weg wel trainen met Mathieu van der Poel, de twee leerden elkaar kennen dankzij Greg Van Avermaet.

Van Avermaet stelde Van der Poel en Ovett aan elkaar voor

Hij bereidde zich aan de Costa Blanca voor op het najaar van 2022 en stuurde Van Avermaet een bericht. "Uiteindelijk hebben we elke dag samen getraind en schikte hij zich naar mijn schema. Toen Mathieu verhuisde, heb ik hem voorgesteld aan Freddy. Zo ging de bal aan het rollen", zegt Van Avermaet bij Het Nieuwsblad.

