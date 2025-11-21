Wout van Aert is nu al duidelijk over 2026: "Zal nooit zo mooi zijn"

Wout van Aert won afgelopen jaar een etappe in de Giro en in de Tour. De overwinning in de Giro was mentaal belangrijk, in de Tour slaagde Van Aert er in om Pogacar te kloppen in de slotrit.

Wout van Aert beleefde vorig jaar een zwaar seizoen met twee zware valpartijen, in Dwars door Vlaanderen en in de Vuelta. Daardoor moest Van Aert vorige winter revalideren, waardoor er weinig of geen tijd was voor vakantie.

In het klassieke voorjaar verzamelde Van Aert ereplaatsen met een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en een tweede plaats in Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl.

Van Aert won etappe in de Giro én de Tour

"Ik miste na het voorjaar de bevestiging: ik ben écht terug", zegt Van Aert bij The Athletic. In de Giro kwam de verlossing er wel voor Van Aert, in Siena klopte hij Isaac Del Toro op de aankomst van de Strade Bianche.

"Ik begon nochtans wat ziekjes aan de Giro, maar al die dingen samen, dat maakte die zege des te mooier. Als ik volgend seizoen een rit in een grote ronde win, zal dat mooi zijn, maar niet zo mooi als die overwinning in Siena."

In de Tour was Van Aert dan weer de beste in de slotrit over Montmartre. "Ik voelde de eerste twee beklimmingen dat ik nog iets over had, maar om Pogacar daar te kunnen lossen, dat was speciaal. Ik besefte pas de dagen na mijn zege welke impact die had gehad."