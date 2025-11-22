Bondscoach De Clercq waarschuwt Belgen voor één groot gevaar in Wereldbeker in Tabor

Zondag gaat in Tabor de Wereldbeker veldrijden van start. Bondscoach Angelo De Clercq verwacht dat de Belgen meteen gaan scoren.

In het Tsjechische Tabor wordt zondag het nieuwe seizoen van de Wereldbeker afgetrapt. De crossers mogen zich verwachten aan een bijzonder koude cross, want de temperaturen zullen zondag rond de -2°C schommelen.

Michael Vanthourenhout werd in 2015 wereldkampioen bij de beloften in Tabor, Thibau Nys ziet Tabor dan weer als een klassieker die hij wil winnen. Bondscoach Angelo De Clercq gelooft in Belgisch succes.

"We starten in Tabor met onze sterkst mogelijke selectie. Als we afgaan op wat we als Belgen lieten zien op het Europees kampioenschap, dan staan we in de breedte wel heel sterk", klinkt het bij Belga.

De Clercq waarschuwt Nys en co voor Nieuwenhuis

Toch ziet De Clercq ook concurrentie voor de Belgen uit Nederland. "Joris Nieuwenhuis zette na het EK een verbluffende reeks neer." Nieuwenhuis werd achtste in Niel, won in Hamme en werd derde in Merksplas. In 2023 won Nieuwenhuis ook de laatste editie van de sneeuwcross in Val di Sole.

Het parcours in Tabor is nagenoeg niet gewijzigd en telt een resem hoogteverschillen. Veel hangt af van de weersomstandigheden. Het kan er variëren van een papperige ondergrond tot een door de vrieskoude beenharde omloop", stelt De Clercq nog. Het lijkt het laatste te worden.