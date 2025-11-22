Met Wiggins als voorbeeld: Viviani verklaart waarom hij carrière absoluut in Gent wilde afsluiten

Elia Viviani is aan zijn laatste dagen als renner bezig. En dat doet hij doelbewust in 't Kuipke tijdens de Zesdaagse van Gent.

Na vier van de zes dagen staan Jasper De Buyst en Elia Viviani op de derde plaats in de Zesdaagse van Gent. Ze staan in dezelfde ronde als Van den Bossche/De Vylder en Havik/Hesters, maar wel met een pak minder punten.

Enkele weken geleden pakte Viviani voor de derde keer de wereldtitel in de afvalling, maar toch koos hij ervoor om zijn allerlaatste koers te rijden in 't Kuipke in Gent. Waarom koos Viviani voor de Zesdaagse?

Viviani wilde carrière afsluiten tijdens Zesdaagse van Gent

"Dit is een tempel voor baanwielrenners", zegt hij bij Sporza. "Ik was hier bij het afscheid van Bradley Wiggins. Ik wilde hetzelfde, speciaal voor de sfeer. Dit is een koers, maar het is ook een feestje. Het is perfect om hier af te sluiten."

Toen Viviani besliste om te stoppen, wilde hij nog een paar koersen rijden. De Vuelta en het WK baanwielrennen kon hij al afvinken, maar toch wil Viviani graag zijn carrière afsluiten in Gent.

Het hoogtepunt van zijn carrière vindt Viviani dan ook een moment op de piste. "Op de piste wordt het nooit beter dan olympisch goud", zegt hij over zijn olympisch goud in het omnium op de Spelen in Rio de Janeiro in 2016.