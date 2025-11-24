Crossers vanaf 2027 puntenpakkers voor wegploegen? UCI-topman onthult addertje onder het gras

Vanaf 2027 introduceert de UCI een nieuwe regel, vanaf dan kunnen renners uit andere disciplines ook UCI-punten verdienen voor het ploegenklassement van wegploegen. En dat moet meer talenten in die disciplines houden.

Heel wat renners die nu op de weg rijden, waren ooit wereldtoppers in het veldrijden. Jan Christen (UAE) werd wereldkampioen bij de junioren in 2022, Ben Tulett (Visma-LaB) ging hem voor in 2018 en 2019.

UCI-punten voor wereldkampioen en Wereldbeker

Zij laten het veldrijden echter al een tijdje links liggen en focussen zich helemaal op de weg. De UCI wil dat nu vermijden door vanaf 2027 ook UCI-punten te laten meetellen voor de ploegenranking op de weg.

Dat geldt voor het veldrijden, baanwielrennen, mountainbiken en gravel. Al zullen er niet voor elke wedstrijd UCI-punten worden uitgedeeld. "Het gaat enkel om het eindklassement van de Wereldbeker en het WK van die vier disciplines."

Enkel top 20 telt mee voor wegploegen

De eindwinnaar van de Wereldbeker zou wel zo'n 300 UCI-punten kunnen verdienen voor de ploegenranking van zijn wegploeg. Al zal dat wellicht niet betekenen dat een wegploeg plots Laurens Sweeck of Michael Vanthourenhout zullen binnenhalen.

Lees ook... 'Michael Vanthourenhout kent verdict na zware valpartij in Tabor'›"Nee, want om punten mee te nemen uit andere disciplines moet je bij je wegploeg tot de 20 grootste puntenpakkers behoren", zegt de Belgische UCI-topman Peter Van Den Abeele bij Sporza.