De échte reden voor zijn transfer? Uijtdebroeks had met één iets veel moeite
Cian Uijtdebroeks verlaat na twee jaar Visma-Lease a Bike alweer. Het vertrek van sportief manager Merijn Zeeman was ook belangrijk in die beslissing.

Eind 2023 verbrak Cian Uijtdebroeks zijn contract bij BORA-hansgrohe en tekende hij een contract voor vier seizoenen bij Visma-Lease a Bike. Hij lag dus nog vast bij de Nederlandse ploeg tot eind 2027. 

Ook dat doet Uijtdebroeks dus niet uit, want hij verbrak opnieuw zijn contract en zette zijn handtekening onder een overeenkomst tot eind 2029 bij het Spaanse Movistar. Voor zijn vertrek had Uijtdebroeks twee redenen. 

Ten eerste zijn programma. Door onder meer de aanwezigheid van Jonas Vingegaard, Adam Yates, Matteo Jorgenson en Sepp Kuss was Uijtdebroeks niet zeker van een plaats in de selectie van een grote ronde. 

Vertrek Zeeman speelde mee in keuze Uijtdebroeks

Al speelde ook het vertrek van sportief manager Merijn Zeeman eind vorig jaar mee. "Door hem ben ik bij de ploeg gekomen en hij was toch zo'n beetje mijn mentor binnen de ploeg", zegt Uijtdebroeks bij Sporza. 

Zeeman vertrok naar voetbalploeg AZ. De klik tussen Uijtdebroeks en het nieuwe management was er duidelijk minder en dat was ook een van de redenen om te vertrekken bij Visma-Lease a Bike. 

