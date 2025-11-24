"Het doet wat met een mens": Sven Nys verrast door zoon Thibau Nys

Thibau Nys pakte in de Wereldbeker in Tabor uit met een opvallende outfit. Met een Belgische driekleur, oranje bril en groene helm met vlammetjes leek hij wel erg hard op zijn vader Sven.

Met zijn opvallende look koos Thibau Nys in Tabor voor een exacte kopie van de outfit van zijn vader die hij in 2012 droeg toen hij Belgisch kampioen veldrijden was. En het deed Sven Nys wel duidelijk iets.

Thibau Nys eert vader Sven Nys

"Deze week kwam hij plots naar huis met een foto van mij waarop ik een knaloranje bril en exact dezelfde helm droeg", zegt Sven Nys bij Sporza. Thibau Nys had de helm speciaal laten maken en zocht ook een oranje bril.

"Het is precies alsof ik mezelf zag rijden. Al is dat helaas al vijftien jaar geleden. Ik vind het wel speciaal, het doet toch wat met een mens als Thibau nog eens verwijst naar het verleden", ging Nys verder.

Derde overwinning in de Wereldbeker

Het leverde Nys ook geluk op, want hij demonstreerde in Tabor. Voor de Belgische kampioen was het zijn derde overwinning ooit in de Wereldbeker na Waterloo in 2023 en Benidorm begin dit jaar in januari.

Lees ook... 📷 Thibau Nys verraste ook vader Sven met vestimentaire knipoog: wat heeft hij gedaan?›"Het is een beetje oldskool, back to the roots. Dat is altijd wel leuk", zei de jonge Nys nog. Zondag in Flamanville zal Nys zijn Belgische driekleur moeten ruilen voor de leiderstrui in de Wereldbeker.