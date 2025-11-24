Prikje naar Visma-Lease a Bike? Uijtdebroeks merkt nu al grote verschillen bij Movistar

Cian Uijtdebroeks (22) maakt verrassend de overstap van Visma-Lease a Bike naar Movistar. Nu al merkt hij de verschillen tussn die twee ploegen.

Onder meer door blessureleed reed Cian Uijtdebroeks dit jaar geen enkele grote ronde. Volgend jaar wil hij dat wel opnieuw doen, maar bij Visma-Lease a Bike kon hij daar geen garanties over krijgen.

Uijtdebroeks kan grote rondes rijden bij Movistar

Bij zijn nieuwe ploeg Movistar krijgt Uijtdebroeks die mogelijkheid wel. "Ik krijg heel veel inspraak en vrijheid bij het samenstellen van mijn programma", zegt Uijtdebroeks bij Sporza. En hij merkt nog meer verschillen.

De zuiderse aanpak van Movistar, waarbij het allemaal wat relaxter is, helpt Uijtdebroeks ook. Hij is zelf al heel strikt en gedisciplineerd en heeft dan ook iemand nodig die hem wat meer kan kalmeren.

Persoonlijkere aanpak ligt Uijtdebroeks beter

Dat Movistar een minder professionele ploeg zou zijn dan Visma-Lease a Bike, dat spreekt Uijtdebroeks ook tegen. "Ik heb vastgesteld dat er geweldige omkadering staat. Zonder apps, maar met een heel menselijke benadering."

Toch een steekje naar zijn ex-ploeg Visma-Lease a Bike? "Ik word bijna dagelijks gecontacteerd om de planning af te stemmen", besluit Uijtdebroeks nog. Afwachten of die nieuwe aanpak hem ook zal helpen om te presteren.