Bittere ernst voor Wout van Aert: wat deed hij op de kasseien van Parijs-Roubaix?

Wout van Aert wil volgend jaar een gooi doen naar een eerste overwinning in Parijs-Roubaix. Daarom trok hij vandaag al naar Carrefour de l'Arbre met zijn ploeg Visma-Lease a Bike.

Er zijn nog 141 dagen tot de start van Parijs-Roubaix op zondag 12 april 2026, maar toch gingen Wout van Aert en zijn ploegmaats Christophe Laporte, Timo Kielich en Aldo Taillieu al dokkeren over de kasseien.

Van Aert en co testen materiaal

Volgens HLN reden Van Aert en co enkele keren over Carrefour de l’Arbre, de laatste kasseistrook met vijf sterren. Op die kasseistrook reed Van Aert in 2023 lek en moest hij Mathieu van der Poel laten rijden.

Het doel van verkenning, waarbij onder meer ook Head of Performance Equipment Jenco Drost aanwezig was, is het testen van materiaal. Het is ondertussen een jaarlijkse traditie van Visma-Lease a Bike in november.

Nieuw materiaal hebben Van Aert en co wel niet getest, alles is hetzelfde gebleven in vergelijking met dit jaar. Van Aert gebruikte wel opnieuw het bandendruksysteem GRAVAA, waarmee hij zijn bandendruk kan regelen.

Kan Van Aert Parijs-Roubaix winnen?

Lees ook... Duikt Van Aert binnenkort in nog meer tv-programma's op? Manager antwoordt klaar en duidelijk ›Van Aert reed dit jaar al met dat systeem en werd toen vierde. Kan hij volgend jaar wel de strijd aangaan met Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar om voor het eerst Parijs-Roubaix te winnen?