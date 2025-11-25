Bittere ernst voor Wout van Aert: wat deed hij op de kasseien van Parijs-Roubaix?

Bittere ernst voor Wout van Aert: wat deed hij op de kasseien van Parijs-Roubaix?
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert wil volgend jaar een gooi doen naar een eerste overwinning in Parijs-Roubaix. Daarom trok hij vandaag al naar Carrefour de l'Arbre met zijn ploeg Visma-Lease a Bike.

Er zijn nog 141 dagen tot de start van Parijs-Roubaix op zondag 12 april 2026, maar toch gingen Wout van Aert en zijn ploegmaats Christophe Laporte, Timo Kielich en Aldo Taillieu al dokkeren over de kasseien. 

Van Aert en co testen materiaal

Volgens HLN reden Van Aert en co enkele keren over Carrefour de l’Arbre, de laatste kasseistrook met vijf sterren. Op die kasseistrook reed Van Aert in 2023 lek en moest hij Mathieu van der Poel laten rijden. 

Het doel van verkenning, waarbij onder meer ook Head of Performance Equipment Jenco Drost aanwezig was, is het testen van materiaal. Het is ondertussen een jaarlijkse traditie van Visma-Lease a Bike in november. 

Nieuw materiaal hebben Van Aert en co wel niet getest, alles is hetzelfde gebleven in vergelijking met dit jaar. Van Aert gebruikte wel opnieuw het bandendruksysteem GRAVAA, waarmee hij zijn bandendruk kan regelen. 

Kan Van Aert Parijs-Roubaix winnen?

Lees ook... Duikt Van Aert binnenkort in nog meer tv-programma's op? Manager antwoordt klaar en duidelijk Van Aert reed dit jaar al met dat systeem en werd toen vierde. Kan hij volgend jaar wel de strijd aangaan met Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar om voor het eerst Parijs-Roubaix te winnen?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Duikt Van Aert binnenkort in nog meer tv-programma's op? Manager antwoordt klaar en duidelijk

Duikt Van Aert binnenkort in nog meer tv-programma's op? Manager antwoordt klaar en duidelijk

17:00
Van helemaal achteraan naar tweede rij: Van Anrooij krijgt na één cross veel betere startpositie

Van helemaal achteraan naar tweede rij: Van Anrooij krijgt na één cross veel betere startpositie

20:30
Wout van Aert verstuurt een pittig signaal: "Ik vind dat absoluut niet kunnen"

Wout van Aert verstuurt een pittig signaal: "Ik vind dat absoluut niet kunnen"

13:30
Hilarische anekdote over Van Aert en Van Gucht uit de doeken gedaan: "Mentale oorlogsvoering met Van der Poel"

Hilarische anekdote over Van Aert en Van Gucht uit de doeken gedaan: "Mentale oorlogsvoering met Van der Poel"

12:30
"Kan niet": Niels Albert heeft bedenkingen bij Thibau Nys

"Kan niet": Niels Albert heeft bedenkingen bij Thibau Nys

19:00
Van der Poel maakt hem het leven zuur: Pogacar geeft zijn eerlijke menig over zijn rivaal

Van der Poel maakt hem het leven zuur: Pogacar geeft zijn eerlijke menig over zijn rivaal

18:30
Ploegmaat worden van Evenepoel bij Red Bull: Van Gils zegt wat hij daarvan vindt

Ploegmaat worden van Evenepoel bij Red Bull: Van Gils zegt wat hij daarvan vindt

18:00
Van Aert verklapt komisch geheim over vader Henk: "Hij moet dat wat beperken"

Van Aert verklapt komisch geheim over vader Henk: "Hij moet dat wat beperken"

09:00
Na annulatie van eindejaarsshow: VRT is duidelijk over toekomst van Wielerclub Wattage

Na annulatie van eindejaarsshow: VRT is duidelijk over toekomst van Wielerclub Wattage

16:30
Wout van Aert verrast: niet Antwerp, maar dit is zijn favoriete voetbalclub

Wout van Aert verrast: niet Antwerp, maar dit is zijn favoriete voetbalclub

08:00
Sean Kelly zet Remco Evenepoel met de voeten op de grond over Tadej Pogacar

Sean Kelly zet Remco Evenepoel met de voeten op de grond over Tadej Pogacar

16:00
Onderlinge strijd tussen Wout van Aert en Ruben Van Gucht: wie heeft wie eruit geknikkerd?

Onderlinge strijd tussen Wout van Aert en Ruben Van Gucht: wie heeft wie eruit geknikkerd?

07:30
Jaloezie van andere crossers op Thibau Nys? Bart Wellens spelt hen de les

Jaloezie van andere crossers op Thibau Nys? Bart Wellens spelt hen de les

15:00
Na moelijk seizoen bij Red Bull-BORA-hansgrohe: Maxim Van Gils ging onder het mes

Na moelijk seizoen bij Red Bull-BORA-hansgrohe: Maxim Van Gils ging onder het mes

14:00
Onttroont Tadej Pogacar Eddy Merckx als GOAT? Volgens deze toprenner alvast wel

Onttroont Tadej Pogacar Eddy Merckx als GOAT? Volgens deze toprenner alvast wel

13:00
Evenepoel overladen met lof: "Hij is een geweldige kerel"

Evenepoel overladen met lof: "Hij is een geweldige kerel"

12:00
Remco Evenepoel krijgt een serieuze waarschuwing: "Moet weten waar hij voor gekozen heeft"

Remco Evenepoel krijgt een serieuze waarschuwing: "Moet weten waar hij voor gekozen heeft"

11:00
Voormalig winnaar Ronde van Lombardije hangt fiets voorgoed aan de haak

Voormalig winnaar Ronde van Lombardije hangt fiets voorgoed aan de haak

10:00
Begrotingsakkoord zal ook de veldritfans en wielertoeristen treffen

Begrotingsakkoord zal ook de veldritfans en wielertoeristen treffen

07:00
De échte reden voor zijn transfer? Uijtdebroeks had met één iets veel moeite

De échte reden voor zijn transfer? Uijtdebroeks had met één iets veel moeite

21:30
Crossers vanaf 2027 puntenpakkers voor wegploegen? UCI-topman onthult addertje onder het gras

Crossers vanaf 2027 puntenpakkers voor wegploegen? UCI-topman onthult addertje onder het gras

24/11
Ploegmaat Van Aert onthult waarom waarom hij niet langer bij Visma-Lease a Bike kon blijven

Ploegmaat Van Aert onthult waarom waarom hij niet langer bij Visma-Lease a Bike kon blijven

24/11
Geen Pogacar, Van Aert én Evenepoel: om deze reden haken toppers af voor 'Boonen & Friends'

Geen Pogacar, Van Aert én Evenepoel: om deze reden haken toppers af voor 'Boonen & Friends'

24/11
Door de vele kritiek vorig jaar? Mathieu van der Poel grijpt naast prestigieuze prijs

Door de vele kritiek vorig jaar? Mathieu van der Poel grijpt naast prestigieuze prijs

24/11
Wout van Aert waagt zich aan 'De slimste mens', maar moet Erik Van Looy meteen teleurstellen

Wout van Aert waagt zich aan 'De slimste mens', maar moet Erik Van Looy meteen teleurstellen

24/11
'Michael Vanthourenhout kent verdict na zware valpartij in Tabor'

'Michael Vanthourenhout kent verdict na zware valpartij in Tabor'

24/11
🎥 Viraal moment levert Marie Schreiber blessure op: Sanne Cant geeft meer uitleg

🎥 Viraal moment levert Marie Schreiber blessure op: Sanne Cant geeft meer uitleg

24/11
Prikje naar Visma-Lease a Bike? Uijtdebroeks merkt nu al grote verschillen bij Movistar

Prikje naar Visma-Lease a Bike? Uijtdebroeks merkt nu al grote verschillen bij Movistar

24/11
Reden voor superdag van Thibau Nys in Tabor? Bart Wellens onthult opvallend detail

Reden voor superdag van Thibau Nys in Tabor? Bart Wellens onthult opvallend detail

24/11
"Ik schrok:" Tom Boonen strikt heel wat toppers voor terugkeer 'Boonen & Friends'

"Ik schrok:" Tom Boonen strikt heel wat toppers voor terugkeer 'Boonen & Friends'

24/11
"Beter kon niet": Sven Nys weet niet wat hij meemaakt in Tabor

"Beter kon niet": Sven Nys weet niet wat hij meemaakt in Tabor

24/11
Pedersen vond criteriums maar niets: Vingegaard dient landgenoot van antwoord

Pedersen vond criteriums maar niets: Vingegaard dient landgenoot van antwoord

24/11
Niet zoals de topvoetballers: Tadej Pogacar zegt wat hij allemaal doet in het huishouden

Niet zoals de topvoetballers: Tadej Pogacar zegt wat hij allemaal doet in het huishouden

24/11
Alvarado maak rentree, Van Empel én Brand haken af: KNWU komt met uitleg

Alvarado maak rentree, Van Empel én Brand haken af: KNWU komt met uitleg

24/11
Laurens Sweeck verrast zichzelf in Tabor, maar is ook klaar en duidelijk over Thibau Nys

Laurens Sweeck verrast zichzelf in Tabor, maar is ook klaar en duidelijk over Thibau Nys

24/11
Veldritprogramma Van der Poel: Albert onthult wanneer het wordt bekendgemaakt

Veldritprogramma Van der Poel: Albert onthult wanneer het wordt bekendgemaakt

24/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Thibau Nys Tadej Pogacar Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Michael Vanthourenhout Maxim Van Gils Bart Wellens Sven Nys Cian Uijtdebroeks Fabio van den Bossche Attila Valter Lars Boven Peter Van Den Abeele Joris Nieuwenhuis Christoph Roodhooft Lorena Wiebes Laurens Sweeck Marion Norbert-Riberolle Laura Verdonschot

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved