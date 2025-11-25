Duikt Van Aert binnenkort in nog meer tv-programma's op? Manager antwoordt klaar en duidelijk

Wout van Aert charmeerde bij zijn eenmalige deelname aan De Slimste Mens ter Wereld. Al is het volgens zijn manager Jef Van den Bosch nu niet de bodoeling dat Van Aert in nog heel wat tv-programma's zal opduiken.

Vorig jaar deed Wout van Aert mee aan de The Masked Singer, dit jaar waagde hij zich aan De Slimste Mens ter Wereld. Telkens bleef het bij één aflevering, maar Van Aert charmeerde wel telkens.

Geen teleurstelling bij Van Aert na De Slimste Mens

In de De Slimste Mens ter Wereld verloor Van Aert in de finale van Ruben Van Gucht. "Of Wout ontgoocheld was? Hij vond het gewoon leuk om te doen", zegt zijn manager Jef Van den Bosch bij Sporza.

Het valt wel op dat Van Aert voor het tweede jaar op rij deelneemt aan een van de populairste programma's in Vlaanderen. Al is het niet zo dat Van Aert en Van den Bosch dat doelbewust opzoeken.

Duikt Van Aert in nog meer programma's op?

Het hangt vooral af van de planning. Van Aert had al enkele keren de vraag kregen voor De Slimste Mens ter Wereld en nu was het mogelijk. Al zal Van Aert zeker niet elke winter opduiken in tv-programma's.

"Zeker niet. Dit hoeft geen sollicitatie te worden voor andere programmamakers. Het is logisch dat Wout die vragen krijgt, maar meestal past het niet in zijn agenda. Het is niet de bedoeling dat er nog veel meer extraatjes volgen", stelt Van den Bosch nog.