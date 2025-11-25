"Kan niet": Niels Albert heeft bedenkingen bij Thibau Nys

Thibau Nys is uitstekend aan zijn veldritseizoen begonnen met drie overwinningen op zes crossen. Al denkt Niels Albert niet dat Nys nog veel beter kan worden.

De overwinning van Thibau Nys in Tabor was een van zijn meest dominante ooit bij de profs. Nys nam de koers vroeg in handen en de overwinning kwam nooit in gevaar. Zijn derde zege van het seizoen.

Stage Nys na Wereldbeker in Flamanville

"Al wijt ik deze topprestatie eerder aan een supersuperdag. Daarvan heb je er hooguit vier, vijf in een seizoen", zegt Niels Albert wel bij HLN. Afwachten dus of Nys zondag in Flamanville nog eens hetzelfde kan doen.

Daarna vertrekt Nys op stage naar Spanje en laat hij de derde manche van de Wereldbeker in Sardinië schieten. Nys wil zich zo helemaal klaarstomen voor de eindejaarsperiode en de strijd tegen Van der Poel en Van Aert.

Kan Nys nog beter worden?

Al waarschuwt Albert ook. "Altijd gevaarlijk om te voorspellen dat hij daar nóg beter van zal terugkeren. Bij deze Thibau Nys kan ook geen tien procent meer bij." Al ziet Albert wel punten waar Nys beter in kan worden.

Lees ook... Jaloezie van andere crossers op Thibau Nys? Bart Wellens spelt hen de les›Dat is de recuperatie na de cross, want dat zal nodig zijn in de drukke en intensieve eindejaarsperiode, waarin de crossen elkaar bijzonder snel opvolgen. Met een bredere basis te leggen op stage moet dat wel kunnen, denkt Albert.