Onderlinge strijd tussen Wout van Aert en Ruben Van Gucht: wie heeft wie eruit geknikkerd?

Wout van Aert is vaak de man die achter de microfoon vragen beantwoordt, Ruben Van Gucht de man die de vragen stelt. In het tv-programma 'De Slimste Mens ter Wereld' kwamen ze elkaar tegen.

Maandagavond was het dan eindelijk zover: Wout van Aert maakte zijn intrede in de tv-quiz van Erik Van Looy, die uitgezonden wordt op Play. De datum van 24 november stond al even aangekruist onder de televisiekijkende Van Aert-fans. Waar de Vlaamse wielerwereld op hoopte was uiteraard dat journalist Ruben Van Gucht dan ook nog in het programma zou zitten.

Dat was ook het geval: ze namen het dus tegen elkaar op. Daarnaast zat ook radiopresentatrice Imane Boudadi nog in het programma. Het begon allemaal heel hartelijk. Van Aert zei van zijn beide tegenstanders bang te zijn, maar voegde eraan toe dat hij het enkel zei voor de beleefdheid en hij vooral kwam meedoen voor de entertainment.

Zijn eigen kansen om de Slimste Mens ter Wereld te worden schatte hij eerder klein in. Uiteindelijk zou blijken dat Van Aert een goede zelfkennis heeft. Boudadi haalde de hoogste score, waardoor Van Aert en Van Gucht tegen elkaar de finale zouden spelen. Dat werd dus een strijd om te overleven: één wielerman zou naar huis vliegen.

Van Aert begon aan de finale met de hoogste score en had bij de vraag over de Drie Koningen twee goede antwoorden nodig om Van Gucht naar huis te spelen. Van Aert kende de datum (6 januari), maar kon geen tweede goed antwoord bedenken. Dat kostte hem uiteindelijk zijn plek in het programma: het blijft bij één deelname.

Van Gucht wist immers wel dat Balthasar één van de Drie Koningen was en gaat dus wel nog een aflevering door. Van Aert heeft zijn handen dus volledig vrij om zich verder voor te bereiden op zijn rentree in het veldrijden.