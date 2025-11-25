Onttroont Tadej Pogacar Eddy Merckx als GOAT? Volgens deze toprenner alvast wel

Tadej Pogacar domineert het internationale wielrennen nu al enkele jaren. De Sloveen wint waar en wanneer hij wil en er lijkt niet meteen een einde te komen aan zijn heerschappij. Dan rijst automatisch de vraag: is Pogacar de GOAT?

Op zijn 27ste heeft Pogacar een palmares om u tegen te zeggen. Hij won de Tour al vier keer, werd twee keer wereldkampioen en won elk monument behalve Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix al meerdere keren.

Wanneer hij wint, doet de ster van UAE Team Emirates dat bovendien op overtuigende en dominante wijze. Hij gaat vaak van ver aan en snelt solo naar de meet, terwijl tegenstanders soms moedeloos toekijken. Dat gevoel ervaart ook Neilson Powless van EF Education-EasyPost.

Powless vindt het ontmoedigend hoe Pogacar domineert

De Amerikaan heeft het in een gesprek met Wieler Revue onder meer over Pogacar. "In koers kan het soms best ontmoedigend zijn als je ziet dat een aantal ploegen zo dominant is en denkt: wat kan ik hieraan doen?", zegt Powless.

"Iedere ploeg doet er alles aan om te winnen, maar als slechts een paar ploegen het daadwerkelijk doen, kan dat moeilijk worden voor de duurzaamheid van onze sport", voegt hij toe.

Pogacar wordt de GOAT, denkt Powless

Powless denkt bovendien dat Pogacar de beste aller tijden kan worden. "Ik zou het geweldig vinden om hem te zien uitgroeien tot de absolute G.O.A.T. (greatest of all time, red.). Als hij een paar jaar doorgaat, wordt hij dat met zekerheid." Zo zou Pogacar die titel overnemen van Eddy Merckx, die momenteel toch nog altijd gezien wordt als de beste wielrenner aller tijden.