Van Aert verklapt komisch geheim over vader Henk: "Hij moet dat wat beperken"

Het is voor veel Belgische wielerfans aftellen tot we Wout van Aert in het veld zien opduiken. De Belgische wielerster stoomt zich stilaan klaar voor zijn terugkeer in de cross, al is het nog niet meteen duidelijk wanneer die er zal komen. Ondertussen zagen we Van Aert op tv passeren.

Van Aert focust zich in zijn voorbereiding - zoals de voorbije jaren - vooral op de weg. De cross verdwijnt daardoor opnieuw naar de achtergrond. Hoe de veldritkalender van de Herentalsenaar er zal uitzien, is nog niet gekend.

"Het moet passen in mijn voorbereiding op het wegseizoen", vertelde Van Aert daar onlangs over voor de micro van VTM. "Hoe graag ik het veldrijden ook doe, ik ben nog steeds superambitieus voor de klassiekers. Op dit moment moet de cross daar een beetje voor wijken", klonk het duidelijk.

Vader Van Aert wacht op de 'echte quiz'

Van Aert vond wel de tijd om deel te nemen aan De Slimste Mens ter Wereld van tv-zender Play. Daar had hij het onder meer over zijn vader Henk. "Mijn vader is als Nederlander in België geboren", vertelde hij. De vraag is echter of vaderlief dat ook gehoord had.

"Meestal slaat hij dit stuk van de quiz over en wacht hij tot de ‘echte quiz’ begint. Hoe moet ik het zeggen. Hij valt nogal snel in slaap in de zetel, dus moet hij zijn televisietijd wat beperken", voegde Van Aert toe.

Henk van Aert is zijn grootste fan

Samen met Ivonne Boeckx, de moeder van Wout, zien we Henk van Aert vaak opduiken bij de wedstrijden van hun favoriete wielrenner. Het duo steunt zoonlief er door dik en dun, aan de zijde van echtgenote Sarah De Bie en zoontjes Georges en Jerome.