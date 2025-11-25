Van der Poel maakt hem het leven zuur: Pogacar geeft zijn eerlijke menig over zijn rivaal

In Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix was Mathieu van der Poel de kwelduivel van Tadej Pogacar. De wereldkampioen ziet hun felle strijd als een voordeel.

De voorbije drie seizoenen wonnen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar samen 13 van de laatste 15 monumenten. Jasper Philipsen in Milaan-Sanremo vorig jaar en Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik in 2023 hielden hen van een perfect rapport.

Van der Poel duwt Pogacar naar hoger niveau

In de monumenten die Pogacar en Van der Poel winnen, bekampen ze elkaar ook vaak. Dat was dit jaar het geval in Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Telkens stonden ze samen op het podium.

Vooral in Milaan-Sanremo lijkt Pogacar het moeilijk te hebben om te winnen. "Het is moeilijk om te winnen tegen Mathieu en ook Filippo Ganna. Ze dwingen mij beter te worden, en ik denk dat ik hen ook uitdaag", zegt hij bij Bici.pro.

Hoe wil Pogacar Van der Poel kloppen?

"Het is een mooie stimulans voor iedereen." Volgend jaar wil Pogacar opnieuw een gooi doen naar winst in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Al zal Pogacar het niet plots anders gaan aanpakken.

"In koersen zoals Sanremo en Roubaix zijn geen ingewikkelde tactieken nodig. Je moet gewoon aanvallen en proberen. En als het niet lukt, opnieuw proberen", stelt de wereldkampioen nog.