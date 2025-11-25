Van helemaal achteraan naar tweede rij: Van Anrooij krijgt na één cross veel betere startpositie

Shirin Van Anrooij maakte in Tabor haar rentree in de cross. De Nederlandse had bijna twee jaar geen wedstrijden gereden en moest daarom helemaal achteraan starten.

Vorig seizoen reed Shirin van Anrooij geen enkele cross nadat ze een operatie onderging voor een vernauwde bekkenslagader. De laatste cross van Van Anrooij was zo geleden van 26 december 2023.

Zevende startrij Van Anrooij in Tabor

De Nederlandse had geen UCI-punten meer en moest daardoor afgelopen zondag in Tabor helemaal achteraan starten. Vanop de zevende en laatste startrij moest Van Anrooij proberen op te schuiven.

Dat lukte Van Anrooij ook, want ze eindigde zo als 16de. Daarmee scoorde ze 48 UCI-punten en staat ze nu op plaats 301 op de UCI-ranking. Maar die 16de plaats was ook om een andere reden belangrijk.

Tweede startrij Van Anrooij in Flamanville

Volgens artikel 5.1.043 van het UCI-reglement voor veldrijden is de stand in de Wereldbeker bepalend voor de startvolgorde. De top-16 van het klassement mag plaatsnemen op de eerste twee startrijen.

Zondag in Flamanville mag Van Anrooij dus vanop de tweede rij starten in plaats van de zevende in Tabor. Als Van Anrooij weer uit de top-16 van het klassement van de Wereldbeker zou vallen, dan zal ze opnieuw achteraan moeten plaatsnemen.