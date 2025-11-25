Wout van Aert verrast: niet Antwerp, maar dit is zijn favoriete voetbalclub

Wout van Aert staat al jarenlang aan de top van het internationale wielrennen, met het nodige succes als resultaat. Onze landgenoot heeft echter duidelijk ook interesse in andere sporten, waaronder voetbal. Zo heeft hij al enkele jaren een zakelijke link met Royal Antwerp FC.

Van Aert is namelijk (minderheids)aandeelhouder van Heylen Vastgoed, de hoofdsponsor van de Great Old. De ster van Team Visma-Lease a Bike investeerde in 2022 naar verluidt samen met zijn echtgenote in het bedrijf, dat vooral in en rond Antwerpen actief is.

Dat is meteen ook de reden waarom we Van Aert met een Antwerp-sjaal om de hals al eens de aftrap zagen geven op de Bosuil. Dat deed hij bijvoorbeeld voor de competitiewedstrijd tegen OH Leuven op zaterdag 2 december 2023.

Van Aert verrast met favoriete voetbalclub

Hij werd toen ook meteen aan de tand gevoeld over zijn voorliefde voor een bepaalde voetbalclub. "Of ik supporter ben van Antwerp? Toch een beetje", klonk het bij Sporza. "We zijn natuurlijk betrokken als sponsor. En ik heb hier een supermooi truitje gekregen met mijn naam op."

Andere Belgische voetbalclubs leken de hoop te mogen opbergen om Van Aert binnen te halen als fan. Toch lijkt zijn hart bij een andere ploeg te liggen. Dat kunnen we afleiden uit zijn optreden in De Slimste Mens van tv-zender Play.

Club Brugge heeft er bekende fan bij

Presentator Erik Van Looy vroeg er Van Aert naar zijn favoriete voetbalclub, waarop die laatste heel verrassend aanvulde: "Club Brugge." In West-Vlaanderen zullen ze het graag horen. Zien we Van Aert binnenkort de aftrap geven op Jan Breydel?