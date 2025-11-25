Wout van Aert verstuurt een pittig signaal: "Ik vind dat absoluut niet kunnen"

Wout van Aert heeft al het één en ander gezien in zijn carrière. Hij spreekt zich stevig uit tegen wangedrag van bepaalde 'fans'.

Wout van Aert heeft dus meegedaan aan het Play-programma De Slimste Mens ter Wereld. In de loop van de uitzending is ook het wangedrag van zogenaamde wielerfans, waar de renners soms toch wel mee te maken krijgen, aan bod gekomen. In het veldrijden wordt er al eens gespuwd of met bier gegooid naar renners en ook het wegwielrennen is niet immuun voor wantoestanden.

In de luchtige tv-quiz is er dus ook ruimte voor ernstige thema's. Van Aert windt er geen doekjes om en maakt duidelijk wat zijn mening hieromtrent is. "Ik vind dat absoluut niet kunnen", veroordeelt hij dit soort hooliganisme dat tijdens het wielrennen opduikt. Hij denkt wel dat steeds minder personen met zulk wangedrag zullen wegkomen.

Van Aert vindt dat er harder opgetreden wordt

Dat heeft ook te maken met de technologie die in moderne tijden voorhanden zijn. "In deze tijden verschijnen er op sociale media wel filmpjes waar de personen in kwestie op te herkennen zijn." Van Aert heeft wel het vermoeden dat het door iedereen serieus genomen wordt. "Ik heb toch de indruk dat er stilaan harder wordt tegen opgetreden."

Van Aert uit dan ook de wens om binnenkort een daling te zien in het aantal wantoestanden dat zich bij koersen langs de kant van de weg voordoet. "Ik hoop dat het in de toekomst steeds minder voorvalt", besluit de Belgische renner van Visma-Lease a Bike. Dat is niet alleen een wens van Wout van Aert zelf, maar van iedereen in de wielerwereld.

Vooral Van der Poel krijgt ermee te maken

