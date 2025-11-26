📷 OFFICIEEL In oktober kondigde hij zijn afscheid aan, maar nu tekent hij toch bij nieuwe ploeg

Geoffrey Bouchard verrast met een terugkeer in het profpeloton. Na zijn aangekondigde afscheid in oktober tekent hij nu een contract bij Team TotalEnergies.

Nieuwe start bij TotalEnergies

Team TotalEnergies maakte officieel bekend dat Bouchard, 33 jaar, een overeenkomst van één seizoen heeft ondertekend. Opmerkelijk, want nog geen maand geleden kondigde hij zijn pensioen aan. De ploeg van Jean-René Bernaudeau ziet in hem een ervaren renner die meteen inzetbaar is.

Sinds 2018 reed Bouchard voor Decathlon AG2R La Mondiale. Zijn palmares bij die ploeg bleef beperkt tot één profzege: de openingsrit van de Tour of the Alps in 2022. Toch leverde hij enkele opvallende prestaties. Hij werd tweemaal bergkoning, eerst in de Vuelta van 2019 en later in de Giro van 2021. In totaal nam hij deel aan acht grote rondes.

Het huidige seizoen verliep moeizaam. Tijdens de eerste etappe van de Ronde van Italië kwam Bouchard zwaar ten val en liep hij meerdere breuken op. Die blessure leek het einde van zijn carrière te bespoedigen. Zijn aankondiging van een afscheid in oktober leek definitief, maar de nieuwe kans bij TotalEnergies bracht een wending.

Persoonlijke motivatie

Bouchard geeft aan dat de benadering van zijn nieuwe ploeg hem sterk raakte. “Dit is een verhaal dat ik me nog lang zal herinneren. Ik was geraakt door de aandacht die het team aan mij besteedde”, klinkt het in een mededeling op sociale media. Hij vertelt dat de gesprekken hem overtuigden om door te gaan. “De gesprekken verliepen erg goed en hebben me overtuigd om op hoog niveau te blijven wielrennen, in een team dat bij me past: aanvallend en onbevangen.”

Hij benadrukt dat er snel een akkoord was. “We zijn snel tot een akkoord gekomen om geen tijd te verliezen met mijn voorbereiding. Ik kijk ernaar uit om iedereen weer te zien tijdens de stage in december”, besluit hij.