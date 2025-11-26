Deze wielrenners staan op de longlists van het Sportgala en maken kans op een trofee

Foto: © photonews

De longlists voor het Sportgala zijn bekendgemaakt. Verschillende Belgische wielrenners maken kans op een trofee in uiteenlopende categorieën.

Sportman en Sportvrouw van het Jaar

Bij de mannen zijn meerdere wielrenners opgenomen. Remco Evenepoel, tweevoudig titelhouder, geldt opnieuw als favoriet. Daarnaast staan ook Wout van Aert, Jasper Philipsen, Tim Merlier, Thibau Nys en Lindsay De Vylder op de lijst. Hun prestaties in wegwedstrijden, veldrijden en baanwielrennen worden zo erkend.

Bij de vrouwen is Lotte Kopecky genomineerd. Zij kende een sterk seizoen met successen op de weg en in het baanwielrennen. Haar kandidatuur bevestigt de prominente rol van het Belgische wielrennen in de internationale sportwereld.

Belofte van het Jaar

In de categorie Belofte van het Jaar zijn eveneens jonge wielertalenten opgenomen. Matisse Van Kerckhove en Jonathan Vervenne vertegenwoordigen de nieuwe generatie op de weg. Daarnaast staan ook baanrenners Tom Crabbe en Zita Gheysens op de lijst. Hun nominatie toont dat de sportjournalisten oog hebben voor de toekomst van het Belgische wielrennen.

Ploeg van het Jaar

Bij de ploegen zijn Alpecin-Deceuninck en het duo De Vylder-Van den Bossche genomineerd. Beide formaties leverden sterke prestaties en bevestigen de internationale uitstraling van Belgische wielerploegen. Hun plaats op de longlist onderstreept de collectieve kracht van het wielrennen naast individuele prestaties.

Coach en Paralympiër

Lees ook... Evenepoel zal nieuws over Pogacar graag horen: "Verleg het eindpunt naar die koers"In de categorie Coach van het Jaar is Serge Pauwels opgenomen. De voormalige profrenner heeft zich ontwikkeld tot een begeleider die jonge talenten ondersteunt. Bij de Paralympiërs zijn meerdere wielrenners genomineerd, waaronder Tim Celen, Marvin Odent, Jarno Thierens, Milan Thomas-Mathias Lefeber, Lennert Vanlathem en Ewoud Vromant. Hun prestaties in het G-wielrennen krijgen zo de nodige erkenning.

De stemming loopt tot 1 december, waarna de top drie per categorie bekendgemaakt wordt. Op 14 december volgt de uitreiking tijdens het Sportgala. Met namen als Evenepoel, Van Aert, Philipsen, Kopecky en jonge talenten als Van Kerckhove en Vervenne is duidelijk dat het Belgische wielrennen sterk vertegenwoordigd is.

Een overzicht van alle genomineerden:

Sportman van het Jaar

Barry Baltus (motorsport), Zizou Bergs (tennis), Tom Boon (hockey), Toumani Camara (basketbal), Lucas Coenen (motorcross), Raphaël Collignon (tennis), Thibaut Courtois (voetbal), Eliott Crestan (atletiek), Lindsay De Vylder (baanwielrennen), Stijn Desmet (shorttrack), Thomas Detry (golf), Jeremy Doku (voetbal), Remco Evenepoel (wielrennen), Jelle Geens (triatlon), Alexander Hendrickx (hockey), Isaac Kimeli (atletiek), Armand Marchant (skiën), Tim Merlier (wielrennen), Ajay Mitchell (basketbal), Thibau Nys (wielrennen/veldrijden), Jasper Philipsen (wielrennen), Ferre Reggers (volleybal), Gilles Thomas (ruitersport), Wout van Aert (wielrennen), Hans Vanaken (voetbal), Justin Verboomen (dressuur)

Sportvrouw van het Jaar

Julie Allemand (basketbal), Sarah Chaâri (taekwondo), Nina Derwael (gymnastiek), Hanne Desmet (shorttrack), Florine Gaspard (zwemmen), Tine Gilis (squash), Chloé Herbiet (atletiek), Britt Herbots (volleybal), Laura Heyrman (volleybal), Lotte Kopecky (wielrennen), Emma Meesseman (basketbal), Elise Mertens (tennis), Nina Pinzarrone (kunstschaatsen), Emma Plasschaert (zeilen), Lisa Vaelen (gymnastiek), Julie Vanloo (basketbal), Roos Vanotterdijk (zwemmen), Jolien Vermeylen (triatlon), Tessa Wullaert (voetbal)

Belofte van het Jaar

Alexander Blockx (tennis), Sacha Coenen (motorcross), Tom Crabbe (baanwielrennen), Nathan De Cat (voetbal), Sarah Dumont (zwemmen), Liam Everts (motorcross), Zita Gheysens (baanwielrennen), Jorthy Mokio (voetbal), Olivier Naert (judo), Aline Pelckmans (skeleton), Mike Penders (voetbal), Thibaut Ramaekers (autosport), Willem Renders (atletiek), Matisse Van Kerckhove (wielrennen), Dries Van Langendonck (autosport), Zeno Van Neygen (atletiek), Jeline Vandromme (tennis), Roos Vanotterdijk (zwemmen), Jonathan Vervenne (wielrennen)

Ploeg van het Jaar

Alpecin-Deceuninck (wielrennen), Baanwielrennen De Vylder-Van den Bossche (baanwielrennen), Belgian Cats (basketbal), Belgian Cheetahs (atletiek), Belgian Gazelles (atletiek), Belgian Tornados (atletiek), Belgian Waffles (atletiek), Black Devils (rugby), Club Brugge (voetbal), Dressuurploeg (dressuur), Gantoise (hockey), Jumpingploeg (ruitersport), OHL Women (voetbal), Red Aces (tennis), Red Dragons (volleybal), Squash Nele en Tinne Gilis (squash), Union Sint-Gillis (voetbal), Yellow Aces (tennis), Zeilen 49er FX (zeilen)

Coach van het Jaar

Hugo Broos (voetbal), Steve Darcis (tennis), Mark Faber (zwemmen), Wim Fissette (tennis), Nicky Hayen (voetbal), Vincent Kompany (voetbal), Joey Mantia (shorttrack), Serge Pauwels (wielrennen), Bram Peters (atletiek), Sébastien Pocognoli (voetbal), Ivo Roelandt (atletiek), Mike Thibault (basketbal), Emanuele Zanini (volleybal)

Paralympiër van het Jaar

Léa Bayekula (G-atletiek), Tim Celen (G-wielrennen), Wim De Paepe (G-triatlon), Laurens Devos (G-tafeltennis), Peter Genyn (G-atletiek), Roger Habsch (G-atletiek), Marvin Odent (G-wielrennen), Jarno Thierens (G-wielrennen), Milan Thomas-Mathias Lefeber (G-wielrennen), Man-Kei To (G-badminton), Florian Van Acker (G-tafeltennis), Lennert Vanlathem (G-wielrennen), Ewoud Vromant (G-wielrennen), Gitte Welslau (G-triatlon)

Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Lotte Kopecky
Remco Evenepoel

