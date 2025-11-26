"Die kick wil ik opnieuw voelen": Toon Aerts spreekt klare taal over ambities op de weg

"Die kick wil ik opnieuw voelen": Toon Aerts spreekt klare taal over ambities op de weg
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Toon Aerts blikt vooruit op zijn ambities in het wegwielrennen en benadrukt dat hij nieuwe doelen wil afvinken. En die zijn niet van de minste.

Nieuwe koers in carrière

Toon Aerts kondigt aan dat hij in het voorjaar enkele wegwedstrijden zal rijden en later ook zijn eerste grote ronde. Hij geeft aan dat de kennismaking met de World Tour hem nieuwe energie heeft gebracht. “Dat heeft mijn carrière, zeker op mijn leeftijd, wat nieuwe schwung gegeven”, vertelt hij in HUMO.

De overstap naar de weg kwam er via een samenwerking tussen zijn crossploeg en Lotto. Voorheen koos hij bewust voor zekerheid in het veldrijden, waar startgeld en status hem een stabiele basis boden. Nu blijkt dat de weg hem goed ligt en dat hij daar ambities wil nastreven.

Grote rondes en ploegstrategie

Welke van de drie grote rondes hij zal rijden, is nog niet beslist. De gesprekken binnen de ploeg lopen en de strategie wordt afgestemd op de sterkte van de renners. Aerts verwijst naar de overwinning in de Renewi Tour met Arnaud De Lie. “Het gevoel dat ik toen in de ploeg heb ervaren, als je één van je ploegmaats naar de overwinning kunt leiden, die kick wil ik heel graag opnieuw voelen.”
Aerts benadrukt dat hij nog veel moet ontdekken. Zijn prestaties in de Tour of Britain en de Ronde van België tonen dat hij zich kan handhaven op korte beklimmingen en aankomsten bergop. Voor een renner met zijn gestalte was dat een verrassing.

Daarnaast beschikt hij over het inzicht om ploegmaats door een hectische finale te loodsen. Dat maakt hem inzetbaar in uiteenlopende situaties. Aerts ziet de weg als een nieuwe uitdaging die zijn carrière kan verlengen. Hij wil de rol van ploeghelper en eigen kansen combineren en kijkt uit naar de kick van een overwinning binnen het teamverband.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Toon Aerts

Meer nieuws

Tadej Pogacar? Andere topper bij UAE inspireert ploegmaat nog veel meer

Tadej Pogacar? Andere topper bij UAE inspireert ploegmaat nog veel meer

14:00
Plan B gekozen, al was het hoofddoel eigenlijk Evenepoel: "Maar hij had al getekend bij Red Bull"

Plan B gekozen, al was het hoofddoel eigenlijk Evenepoel: "Maar hij had al getekend bij Red Bull"

13:30
Heeft Tim Merlier gelijk? Spaanse sportkrant onderzoekt uitspraken van onze landgenoot

Heeft Tim Merlier gelijk? Spaanse sportkrant onderzoekt uitspraken van onze landgenoot

12:30
Meer details bekend over dopingschorsing van Lazkano die ontslagen werd bij Red Bull

Meer details bekend over dopingschorsing van Lazkano die ontslagen werd bij Red Bull

12:00
Rik Verbrugghe heeft gouden raad voor Evenepoel in verband met Pogacar

Rik Verbrugghe heeft gouden raad voor Evenepoel in verband met Pogacar

11:00
Sven Nys is blij met cross van weleer die terugkeert na 17 jaar: "Ongelofelijk mooie herinneringen"

Sven Nys is blij met cross van weleer die terugkeert na 17 jaar: "Ongelofelijk mooie herinneringen"

10:00
Maxim Van Gils legt uit hoe hij aan opvallende bijnaam komt

Maxim Van Gils legt uit hoe hij aan opvallende bijnaam komt

09:00
'Na alle speculaties: concurrent van Evenepoel wil weg bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

'Na alle speculaties: concurrent van Evenepoel wil weg bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

08:30
Een broertje of zusje voor Axeline? Niels Albert spreekt klare taal over gezinsuitbreiding Naast de fiets

Een broertje of zusje voor Axeline? Niels Albert spreekt klare taal over gezinsuitbreiding

08:00
OFFICIEEL Extra versterking voor de ploeg van Remco Evenepoel

OFFICIEEL Extra versterking voor de ploeg van Remco Evenepoel

07:30
'Wout van Aert start later dan normaal aan zijn veldritseizoen'

'Wout van Aert start later dan normaal aan zijn veldritseizoen'

07:00
Van der Poel en Van Aert worden niet gemist in de cross: Wellens legt uit waarom

Van der Poel en Van Aert worden niet gemist in de cross: Wellens legt uit waarom

21:30
Van helemaal achteraan naar tweede rij: Van Anrooij krijgt na één cross veel betere startpositie

Van helemaal achteraan naar tweede rij: Van Anrooij krijgt na één cross veel betere startpositie

20:30
Bittere ernst voor Wout van Aert: wat deed hij op de kasseien van Parijs-Roubaix?

Bittere ernst voor Wout van Aert: wat deed hij op de kasseien van Parijs-Roubaix?

20:00
"Kan niet": Niels Albert heeft bedenkingen bij Thibau Nys

"Kan niet": Niels Albert heeft bedenkingen bij Thibau Nys

19:00
Van der Poel maakt hem het leven zuur: Pogacar geeft zijn eerlijke menig over zijn rivaal

Van der Poel maakt hem het leven zuur: Pogacar geeft zijn eerlijke menig over zijn rivaal

18:30
Ploegmaat worden van Evenepoel bij Red Bull: Van Gils zegt wat hij daarvan vindt

Ploegmaat worden van Evenepoel bij Red Bull: Van Gils zegt wat hij daarvan vindt

18:00
Duikt Van Aert binnenkort in nog meer tv-programma's op? Manager antwoordt klaar en duidelijk

Duikt Van Aert binnenkort in nog meer tv-programma's op? Manager antwoordt klaar en duidelijk

17:00
Na annulatie van eindejaarsshow: VRT is duidelijk over toekomst van Wielerclub Wattage

Na annulatie van eindejaarsshow: VRT is duidelijk over toekomst van Wielerclub Wattage

16:30
Sean Kelly zet Remco Evenepoel met de voeten op de grond over Tadej Pogacar

Sean Kelly zet Remco Evenepoel met de voeten op de grond over Tadej Pogacar

16:00
Jaloezie van andere crossers op Thibau Nys? Bart Wellens spelt hen de les

Jaloezie van andere crossers op Thibau Nys? Bart Wellens spelt hen de les

15:00
Na moelijk seizoen bij Red Bull-BORA-hansgrohe: Maxim Van Gils ging onder het mes

Na moelijk seizoen bij Red Bull-BORA-hansgrohe: Maxim Van Gils ging onder het mes

25/11
Wout van Aert verstuurt een pittig signaal: "Ik vind dat absoluut niet kunnen"

Wout van Aert verstuurt een pittig signaal: "Ik vind dat absoluut niet kunnen"

25/11
Onttroont Tadej Pogacar Eddy Merckx als GOAT? Volgens deze toprenner alvast wel

Onttroont Tadej Pogacar Eddy Merckx als GOAT? Volgens deze toprenner alvast wel

25/11
Hilarische anekdote over Van Aert en Van Gucht uit de doeken gedaan: "Mentale oorlogsvoering met Van der Poel"

Hilarische anekdote over Van Aert en Van Gucht uit de doeken gedaan: "Mentale oorlogsvoering met Van der Poel"

25/11
Evenepoel overladen met lof: "Hij is een geweldige kerel"

Evenepoel overladen met lof: "Hij is een geweldige kerel"

25/11
Remco Evenepoel krijgt een serieuze waarschuwing: "Moet weten waar hij voor gekozen heeft"

Remco Evenepoel krijgt een serieuze waarschuwing: "Moet weten waar hij voor gekozen heeft"

25/11
Voormalig winnaar Ronde van Lombardije hangt fiets voorgoed aan de haak

Voormalig winnaar Ronde van Lombardije hangt fiets voorgoed aan de haak

25/11
Van Aert verklapt komisch geheim over vader Henk: "Hij moet dat wat beperken"

Van Aert verklapt komisch geheim over vader Henk: "Hij moet dat wat beperken"

25/11
Wout van Aert verrast: niet Antwerp, maar dit is zijn favoriete voetbalclub

Wout van Aert verrast: niet Antwerp, maar dit is zijn favoriete voetbalclub

25/11
Onderlinge strijd tussen Wout van Aert en Ruben Van Gucht: wie heeft wie eruit geknikkerd?

Onderlinge strijd tussen Wout van Aert en Ruben Van Gucht: wie heeft wie eruit geknikkerd?

25/11
Begrotingsakkoord zal ook de veldritfans en wielertoeristen treffen

Begrotingsakkoord zal ook de veldritfans en wielertoeristen treffen

25/11
De échte reden voor zijn transfer? Uijtdebroeks had met één iets veel moeite

De échte reden voor zijn transfer? Uijtdebroeks had met één iets veel moeite

24/11
Crossers vanaf 2027 puntenpakkers voor wegploegen? UCI-topman onthult addertje onder het gras

Crossers vanaf 2027 puntenpakkers voor wegploegen? UCI-topman onthult addertje onder het gras

24/11
Ploegmaat Van Aert onthult waarom waarom hij niet langer bij Visma-Lease a Bike kon blijven

Ploegmaat Van Aert onthult waarom waarom hij niet langer bij Visma-Lease a Bike kon blijven

24/11
Geen Pogacar, Van Aert én Evenepoel: om deze reden haken toppers af voor 'Boonen & Friends'

Geen Pogacar, Van Aert én Evenepoel: om deze reden haken toppers af voor 'Boonen & Friends'

24/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Thibau Nys Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Maxim Van Gils Sven Nys Bart Wellens Niels Albert Cian Uijtdebroeks Michael Vanthourenhout Lorena Wiebes Marion Norbert-Riberolle Laura Verdonschot Mads Pedersen Primoz Roglic Jonas Vingegaard Rasmussen Neilson Powless Sanne Cant Shirin van Anrooij

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved