"Die kick wil ik opnieuw voelen": Toon Aerts spreekt klare taal over ambities op de weg

Toon Aerts blikt vooruit op zijn ambities in het wegwielrennen en benadrukt dat hij nieuwe doelen wil afvinken. En die zijn niet van de minste.

Nieuwe koers in carrière

Toon Aerts kondigt aan dat hij in het voorjaar enkele wegwedstrijden zal rijden en later ook zijn eerste grote ronde. Hij geeft aan dat de kennismaking met de World Tour hem nieuwe energie heeft gebracht. “Dat heeft mijn carrière, zeker op mijn leeftijd, wat nieuwe schwung gegeven”, vertelt hij in HUMO.

De overstap naar de weg kwam er via een samenwerking tussen zijn crossploeg en Lotto. Voorheen koos hij bewust voor zekerheid in het veldrijden, waar startgeld en status hem een stabiele basis boden. Nu blijkt dat de weg hem goed ligt en dat hij daar ambities wil nastreven.

Grote rondes en ploegstrategie

Welke van de drie grote rondes hij zal rijden, is nog niet beslist. De gesprekken binnen de ploeg lopen en de strategie wordt afgestemd op de sterkte van de renners. Aerts verwijst naar de overwinning in de Renewi Tour met Arnaud De Lie. “Het gevoel dat ik toen in de ploeg heb ervaren, als je één van je ploegmaats naar de overwinning kunt leiden, die kick wil ik heel graag opnieuw voelen.”

Aerts benadrukt dat hij nog veel moet ontdekken. Zijn prestaties in de Tour of Britain en de Ronde van België tonen dat hij zich kan handhaven op korte beklimmingen en aankomsten bergop. Voor een renner met zijn gestalte was dat een verrassing.

Daarnaast beschikt hij over het inzicht om ploegmaats door een hectische finale te loodsen. Dat maakt hem inzetbaar in uiteenlopende situaties. Aerts ziet de weg als een nieuwe uitdaging die zijn carrière kan verlengen. Hij wil de rol van ploeghelper en eigen kansen combineren en kijkt uit naar de kick van een overwinning binnen het teamverband.