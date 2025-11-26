Maxim Van Gils legt uit hoe hij aan opvallende bijnaam komt

Maxim Van Gils legt uit hoe hij aan opvallende bijnaam komt
Foto: © photonews

Binnen het peloton wordt Maxim Van Gils steeds vaker aangesproken met een bijzondere bijnaam. Hij licht zelf toe hoe die is ontstaan.

Ontstaan van de naam

Tijdens een informele lunch binnen de ploeg ontstond de bijnaam die Van Gils inmiddels overal achtervolgt. Een ploegmakker besloot hem plots een andere naam te geven. “Tijdens een of andere lunch begon mijn ploegmakker Giulio Pellizzari me Cris te noemen. Ik antwoordde: ‘Wat is er, Yamal?’”, klinkt het bij Sporza.

Wat begon als een luchtige opmerking groeide al snel uit tot een vaste aanspreekvorm binnen het team. De associatie met Cristiano Ronaldo werd gelegd en bleef hangen. “Sindsdien noemen ze me in de ploeg Cris(tiano Ronaldo) en Pellizzari Yamal omdat hij net als de stervoetballer nog zo jong is. Dat is wel grappig.”

Reputatie in het peloton

De bijnaam verspreidde zich snel en werd ook buiten de ploeg opgepikt. Voor Van Gils betekent dit dat hij niet alleen om zijn prestaties, maar ook om zijn nieuwe identiteit bekendstaat. Het label “Ronaldo” geeft hem een herkenbare plaats in het peloton.

Ondanks de humoristische oorsprong van de bijnaam blijft Van Gils gefocust op zijn sportieve doelen. Hij wil in 2026 opnieuw meestrijden en zich bewijzen na een jaar vol tegenslag. De bijnaam vormt daarbij een luchtige noot, maar verandert niets aan zijn professionele ambities.

Teamdynamiek

Lees ook... Na moelijk seizoen bij Red Bull-BORA-hansgrohe: Maxim Van Gils ging onder het mesDe anekdote illustreert ook de sfeer binnen Red Bull-BORA-hansgrohe. Het gebruik van bijnamen versterkt de onderlinge band en zorgt voor een herkenbare dynamiek. Voor Van Gils is het een teken dat hij volledig geïntegreerd is in de ploeg.

Maxim Van Gils

