Meer details bekend over dopingschorsing van Lazkano die ontslagen werd bij Red Bull

De dopingschorsing van Oier Lazkano heeft geleid tot zijn ontslag bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Nieuwe details schetsen een volledig beeld van de zaak.

Achtergrond en juridische context

De Baskische renner bevindt zich sinds zijn schorsing in een complexe situatie. Hij werd door Red Bull ontslagen na een voorlopige straf opgelegd door de UCI en de Wereldantidopingorganisatie. Zijn Italiaanse advocaat en vertegenwoordiger Giuseppe Acquadro verzamelen documentatie om zijn verdediging te onderbouwen.

De kern van de zaak ligt in de omgekeerde bewijslast die geldt bij dopingonderzoeken. Waar in andere juridische dossiers onschuld wordt verondersteld, moet een sporter aantonen dat afwijkende waarden niet het gevolg zijn van verboden praktijken.

Biologisch paspoort en anomalieën

De vier afwijkingen in Lazkano’s biologisch paspoort dateren uit 2024, zijn laatste jaar bij Movistar, zo meldt Ciclo21. Het team verklaarde geen kennis te hebben van deze waarden tijdens zijn drie seizoenen onder leiding van Eusebio Unzué. In de jaren 2022 en 2023 werden geen onregelmatigheden vastgesteld, terwijl hij in 2021 nog voor Caja Rural uitkwam.

De controles vallen onder het Adams-systeem, dat sporters verplicht hun verblijfslocatie door te geven en zowel binnen als buiten competitie beschikbaar te zijn voor testen.

De onafhankelijke antidopinginstantie ITA sloeg alarm na een gemiste controle en vier afwijkende waarden. Hoogtestages in Andorra en daaropvolgende wedstrijden op lagere hoogte konden de cijfers beïnvloeden, maar de herhaling van bijna identieke afwijkingen leidde tot een diepgaand onderzoek. Drie onafhankelijke experts concludeerden dat de waarden konden wijzen op verboden methoden zoals bloedtransfusies of middelen als EPO en anabole steroïden.

Ontslag bij Red Bull-BORA-hansgrohe

In 2025 trad Lazkano toe tot Red Bull-BORA-hansgrohe, waar hij een contract van 1,5 miljoen euro per seizoen tekende. Kort na Parijs-Roubaix, waar hij als laatste eindigde, ontving hij de officiële mededeling dat zijn paspoort niet conform was. ITA-agenten en de politie van Andorra namen zijn elektronische apparaten in beslag. Hoewel geen direct bewijs werd gevonden, bleef de verdenking bestaan.

Na maanden van stilte volgde het officiële bericht van de UCI: Lazkano werd voorlopig geschorst en verloor zijn contract. Hij reageerde met een verklaring waarin hij zijn onschuld benadrukte. Het proces om de conclusie van de drie experts te weerleggen loopt nog, maar de kans op een ommekeer lijkt klein.