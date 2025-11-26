OFFICIEEL Extra versterking voor de ploeg van Remco Evenepoel

Red Bull-BORA-hansgrohe kondigt de komst van Haimar Etxeberria aan. De 22-jarige renner maakt de overstap naar het WorldTour-niveau en versterkt de ploeg van Remco Evenepoel.

Nieuwe aanwinst voor het WorldTour-team

Het Duitse WorldTeam blijft zijn kern strategisch uitbreiden. Voor het komende seizoen wordt Haimar Etxeberria toegevoegd aan de selectie. De jonge Spanjaard zette dit jaar sterke prestaties neer, vooral in eendagswedstrijden en zware sprintafsluitingen. Zijn zege in de Vuelta a Castilla y León bevestigde dat hij klaar is voor een stap hogerop.

De ploegleiding ziet in hem een renner die past binnen de lange termijnvisie. “Met Haimar voegen we een renner toe die uitstekend aansluit bij onze langetermijnvisie”, klinkt het bij Zak Dempster in een persbericht aan onze redactie.

Profiel van de renner

Etxeberria doorliep de Spaanse opleidingsrangen en maakte indruk met zijn constante ontwikkeling. Hij geldt als een renner met leervermogen en een duidelijke aanleg voor lastige finales. Dempster vertelt dat “zijn leergierigheid en het talent dat hem beloftevol maakt in eendagswedstrijden en zware sprintafsluitingen voor zich spreken.”

Volgens de sportieve leiding zal hij binnen het team de juiste omgeving vinden om zijn potentieel verder uit te bouwen. De Spanjaard zelf reageert enthousiast op zijn overstap. “Ik ben erg blij om Red Bull-BORA-hansgrohe te vervoegen. Vanaf de eerste gesprekken voelde ik vertrouwen en een duidelijke visie over hoe ik hier kan groeien.” Hij geeft aan gemotiveerd te zijn voor dit nieuwe hoofdstuk en kijkt ernaar uit om bij te dragen aan het project.

Betekenis voor de ploeg

Met de komst van Etxeberria zet Red Bull-BORA-hansgrohe opnieuw in op jong talent. De gemiddelde leeftijd van de kern blijft laag, terwijl de ploeg toch mikt op prestaties in de grootste wedstrijden. Het management ziet de integratie van jonge renners als een investering in de toekomst.