Renner krijgt gevangenisstraf op dag dat zijn nieuwe ploeg hem aankondigt

Fernando Gaviria (31) heeft in Monaco schuld bekend aan rijden onder invloed. Op dezelfde dag werd zijn transfer naar Caja Rural-Seguros aangekondigd.

Uitspraak van de rechtbank

De Colombiaanse sprinter kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een rijverbod van twee jaar. De feiten dateren van 22 oktober, toen hij rond de middag werd aangehouden wegens gevaarlijk rijgedrag. Uit een ademtest bleek dat zijn alcoholpromillage 1,18 mg/l bedroeg, bijna vijf keer de toegestane limiet van 0,25 mg/l.

Voor de rechtbank gaf Gaviria toe dat hij die ochtend alcohol had gedronken voordat hij met de auto vertrok om te gaan eten. Hij noemde stress en familieproblemen als aanleiding voor zijn gedrag. “Ik dacht dat ik wel kon rijden. Achteraf gezien was dat niet het geval”, citeert Het Nieuwsblad hem.

Hij erkende dat het een fout was en voegde eraan toe dat hij dit niet opnieuw zal doen. “Het was een fout van mijn kant, ik zal het niet nog een keer doen.”

De rechter benadrukte de ernst van de situatie en wees op de gevolgen van zijn gedrag. “U was in zo’n toestand dat we tot middernacht moesten wachten tot u nuchter en fit genoeg was om in hechtenis te worden genomen. Denkt u dat deze levensstijl combineerbaar is met het leven van een topsporter?” Gaviria antwoordde daarop: “Nee, dat is het niet. Het is niet normaal, daar ben ik me van bewust.”

Transfer naar Caja Rural-Seguros

Op dezelfde dag dat de uitspraak viel, maakte het Spaanse ProTeam Caja Rural-Seguros bekend dat Gaviria een contract had getekend. Hij reed de voorbije drie seizoenen voor Movistar en krijgt nu een nieuwe kans bij een andere ploeg.

Gaviria bouwde in het begin van zijn carrière een sterke reputatie op. Hij behaalde 52 profzeges, waaronder vijf ritten in de Giro en twee in de Tour. De laatste jaren verliepen moeizamer, met slechts zes overwinningen in vijf seizoenen.