Rik Verbrugghe heeft gouden raad voor Evenepoel in verband met Pogacar

Foto: © photonews

Rik Verbrugghe analyseert de sportieve keuzes van Remco Evenepoel en vergelijkt diens mogelijkheden met het traject van Tadej Pogacar. Daaruit komt hij tot een duidelijk besluit.

Plan A: klassiekers en Tour

Volgens Verbrugghe ligt er een duidelijke parallel tussen Evenepoel en Pogacar. Hij benadrukt dat beide renners niet alleen geschikt zijn voor eendagswedstrijden, maar ook de kwaliteiten bezitten om grote rondes te winnen. “Ik denk dat Remco, net als Pogacar, echt een klassiekerrenner is, maar met de capaciteit om grote rondes te winnen”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

Een combinatie van klassiekers en de Ronde van Frankrijk lijkt hem de meest logische keuze. Daarbij zou ook de Ronde van Vlaanderen in het programma kunnen passen. “Voor mij zou een schema met klassiekers en de Tour ideaal zijn, misschien met de Ronde van Vlaanderen, die hem kan liggen.”

Pogacar als voorbeeld

Verbrugghe verwijst naar de aanpak van Pogacar, die al meermaals heeft bewezen dat een dergelijk kalender perfect aansluit bij renners van dit type. Door dit voorbeeld te volgen, kan Evenepoel volgens hem een uitgebalanceerde combinatie van klassiekers en grote rondes rijden, zonder dat zijn prestaties in het gedrang komen.

Plan B: Giro en Tour combineren

Een tweede optie die ter sprake komt, is het combineren van Giro en Tour. Verbrugghe staat daar minder positief tegenover. “Giro en Tour combineren spreekt me wat minder aan, maar het hangt af van de belangen van de ploeg.”

Lees ook... Tadej Pogacar? Andere topper bij UAE inspireert ploegmaat nog veel meerHij erkent dat Evenepoel de Giro kan winnen, maar waarschuwt dat dit gevolgen kan hebben voor zijn frisheid in de Tour. “Het is moeilijk te ontkennen dat dit de Tour de France enigszins zou kunnen compromitteren, waar hij met minder frisheid zou starten.”

Ambities en perspectief

Tot slot benadrukt Verbrugghe dat de nieuwe ploeg van Evenepoel grote verwachtingen heeft. Hij besluit met een vooruitblik op de toekomst. “De dominantie van Pogacar zal niet eeuwig duren en intussen zou ik, als ik Remco was, proberen alles te winnen wat de Sloveen niet rijdt”, is zijn gouden raad.

Rik Verbrugghe
Remco Evenepoel
Tadej Pogacar

