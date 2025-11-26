Straf! "Toen heb ik gedreigd om alles via Tom Boonen in de media te brengen"

Professor op rust Guy Molenaers en zijn team konden dankzij steun van Tom Boonen baanbrekend onderzoek uitvoeren naar het gebruik van botox bij kinderen met hersenverlamming.

Onderzoek en kritiek

Molenaers was begin jaren negentig de eerste in België die botulinetoxine toepaste bij kinderen met cerebrale parese. “Dat product zorgt immers voor tijdelijke afname van de spierspanning, waardoor ze vlotter bewegen en minder risico hebben op complicaties”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen. Naarmate de techniek bekender werd, kwam er kritiek, vooral uit Angelsaksische landen. Daar werd gevreesd dat te veel behandelingen op korte tijd blijvende spierschade konden veroorzaken.

Om die bezorgdheden weg te nemen startte Molenaers een grootschalig onderzoek. Dat is inmiddels afgerond en toont aan dat de behandeling veilig is mits minstens een jaar tussen twee injecties wordt gelaten. “Die vaststelling is heel belangrijk, want er waren wereldwijd al heel wat ouders de behandeling aan het stopzetten uit vrees voor problemen.”

De resultaten hebben een brede betekenis. Tussentijdse conclusies verschenen al in het vakblad Toxins en Molenaers verwacht dat ook de definitieve bevindingen daar gepubliceerd zullen worden. Het onderzoek kan wereldwijd ouders en artsen geruststellen en bevestigt dat de methode onder strikte voorwaarden geen schadelijke neveneffecten veroorzaakt.

Steun van Tom Boonen

De rol van Tom Boonen en zijn initiatief Boonen and friends was cruciaal. “Voor het onderzoek kregen we een zogenoemde grant van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek. Maar het vooronderzoek hebben we volledig gefinancierd met geld van Boonen and friends.” Dankzij die steun kon ook het bewegingslabo worden vernieuwd en therapeutisch ingezet.

Boonen is al bijna twintig jaar peter van de vzw Move To Improve. In 2007 schonk hij zijn startgeld van het criterium in Herentals, zo’n 20.000 euro, aan de organisatie. “Dat geld hebben we gebruikt om een lijvig dossier voor terugbetaling in te dienen bij het RIZIV.” Toen de goedkeuring uitbleef, greep Molenaers naar een opvallend middel. “Toen heb ik gedreigd om alles via Tom in de media te brengen. En, toeval of niet, een week later was alles in orde.”

Naast financiële steun leverde Boonen ook zichtbaarheid op. Molenaers benadrukt dat hersenverlamming vaak ontstaat tijdens zwangerschap of geboorte, waardoor ouders zich ten onrechte schuldig voelen. “Met de aandacht via Boonen and friends zijn we dus heel blij”, besluit hij. De combinatie van onderzoek, steun en publieke bekendheid zorgt ervoor dat kinderen met cerebrale parese betere kansen krijgen op behandeling en begeleiding.

