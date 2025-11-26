Toon Aerts kent zijn limieten, maar mikt hoog: "In de ploeg weten ze dat"

Toon Aerts kent zijn limieten, maar mikt hoog: "In de ploeg weten ze dat"
Foto: © photonews

Toon Aerts erkent dat hij nog veel moet leren op de weg, maar benadrukt dat zijn ploeg zijn kwaliteiten kent. En dat moet een gouden combinatie worden.

Ontwikkeling als wegrenner

Toon Aerts geeft aan dat hij afgelopen zomer in verschillende wedstrijden liet zien dat hij zich kan meten met het peloton. “Ik heb in de Tour of Britain en de Ronde van België laten zien dat ik me zowel op een aankomst bergop als op een klimmetje van twee, drie minuten uit de slag trek”, vertelt hij aan HUMO.

Voor hem was dit een onverwachte vaststelling, gezien zijn lichaamsbouw en gewicht. Het bevestigt dat hij meer mogelijkheden heeft dan aanvankelijk gedacht. Naast zijn klimcapaciteiten wijst Aerts op zijn inzicht in hectische eindsprints. Hij kan ploegmaats door een massasprint loodsen en zo bijdragen aan resultaten. “Daarnaast heb ik het inzicht om iemand in volle, hectische finale door een massasprint te loodsen.”

Dit maakt hem waardevol in verschillende rollen, zowel als helper als in eigen kansen. Binnen de ploeg is men zich bewust van zijn veelzijdigheid. “In de ploeg weten ze dat”, is hij heel erg duidelijk. Het vertrouwen dat hij krijgt, geeft hem ruimte om zich verder te ontwikkelen en tegelijk bij te dragen aan de collectieve doelen.

Grenzen en ambities

Aerts erkent dat hij nog niet alles onder de knie heeft en dat er veel te ontdekken valt. Toch wil hij hoog mikken en zichzelf blijven uitdagen. Zijn ambities liggen zowel in het ondersteunen van ploegmaats als in het benutten van eigen mogelijkheden.

Lees ook... "Die kick wil ik opnieuw voelen": Toon Aerts spreekt klare taal over ambities op de wegMet een realistische blik op zijn limieten en een duidelijke ambitie om hoog te mikken, positioneert Aerts zich als een veelzijdige renner. Zijn ploeg rekent op zijn inzetbaarheid in uiteenlopende situaties, terwijl hij zelf uitkijkt naar verdere groei op de weg.

