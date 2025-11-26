Vorig jaar overleden renner krijgt mooi eerbetoon: "Liefde voor wielrennen blijven eren"

Een jaar na het plotse overlijden van Tuur Hancke krijgt de jonge renner uit Lo-Reninge een eigen wielerwedstrijd in zijn geboortestreek. Een mooi eerbetoon.

Het onverwachte verlies

Op zondag vertrok Tuur Hancke naar zijn kot in Gent, maar een dag later werd hij getroffen door een bacteriële hersenvliesontsteking. De student Elektromechanica aan HoGent was pas 19 en overleed nog diezelfde nacht in het ziekenhuis. Wat aanvankelijk leek op een onschuldige griep, bleek fataal. Familie en vrienden zoeken sindsdien naar antwoorden, maar het noodlot blijft de enige verklaring.

Het verdriet bij ouders en naasten blijft groot. Mama Kristien en papa Regis ontvangen nog steeds steunbetuigingen. Hun zoon stond bekend als goedlachs, geliefd en actief in verschillende verenigingen. Hij had pas een maand eerder besloten te stoppen met wielrennen, maar zijn passie voor de sport bleef duidelijk aanwezig.

Memorial Tuur Hancke

Als eerbetoon wordt op 14 maart 2026 de ‘Memorial Tuur Hancke’ georganiseerd in Lo-Reninge. De wedstrijd wordt opgezet door de organisatoren van De Moeren Classic in Veurne, met steun van het feestcomité van Lo-Reninge, de lokale KSA en studentenclub Lila uit Gent. Het parcours volgt de polderwegen van de streek en is gebaseerd op dat van De Moeren Classic.

Joran Luyssen, koersdirecteur van De Moeren Classic, benadrukt het belang van dit initiatief. “Tuur stond bekend om zijn passie voor de koers, zijn strijdlust en zijn warme persoonlijkheid”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. Hij vertelt dat het idee om een wedstrijd te organiseren meteen werd besproken met de ouders. “Met deze wedstrijd wil de lokale gemeenschap Tuurs liefde voor het wielrennen blijven eren.”

Papa Regis en mama Kristien reageren met waardering. “Wij vinden het een ontzettend mooi gebaar dat er een koers wordt georganiseerd ter nagedachtenis aan onze Tuur”, zeggen ze. “Hij heeft altijd met volle goesting gekoerst en getraind, met het doel dat mensen hem zouden herinneren als Tuur Hancke.” Met deze koers als eerbetoon wordt zijn droom toch een beetje werkelijkheid...