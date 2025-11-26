Wanneer en hoe? Dit zijn de kansen van Evenepoel in de Tour de France

Sean Kelly analyseert in Velo de kansen van Remco Evenepoel in de Tour de France. Hij wijst op de dominantie van Tadej Pogacar, maar ziet ook mogelijkheden voor onze landgenoot in de komende jaren.

Pogacar als referentiepunt

Kelly benadrukt dat Evenepoel momenteel niet kan tippen aan Pogacar in de Tour. Toch ziet hij dat er een moment zal komen waarop onze landgenoot wel degelijk kans maakt op eindwinst.

De vraag blijft hoe lang Pogacar zijn dominantie zal voortzetten. “Hij zou nog twee jaar kunnen blijven en dan zeggen: ‘Ah, de Tour de France, ik heb er genoeg gewonnen en ik wil iets anders doen.’”, laat Kelly weten aan Velo.

Volgens Kelly zijn geduld en volharding cruciaal voor Evenepoel. Hij moet zich blijven ontwikkelen binnen Red Bull-BORA-hansgrohe, waar hij ploeggenoten als Primoz Roglic treft. De ervaren Sloveen kan een belangrijke rol spelen in de begeleiding van onze landgenoot. “Ze moeten Remco absoluut laten zien dat ze achter hem staan.”

Het vertrouwen van de ploeg is volgens Kelly een noodzakelijke voorwaarde om Evenepoel in staat te stellen zijn ambities waar te maken.

Sterke ploegstructuur

Lees ook... Tadej Pogacar? Andere topper bij UAE inspireert ploegmaat nog veel meer›Red Bull-BORA-hansgrohe beschikt over meerdere kopmannen, waaronder Florian Lipowitz, Jai Hindley, Giulio Pellizzari en Daniele Felipe Martinez. Het is geen eenvoudige opdracht om al deze belangen te verzoenen. Toch merkt Kelly dat de ploeg duidelijk richting Evenepoel kijkt als speerpunt.

Focus op Evenepoel

Kelly ziet dat de ploeg grote inspanningen levert om Evenepoel optimaal te ondersteunen. “Ze wisselen van staf, ze doen alles voor Evenepoel. Ze verwachten dat hij de Tour de komende jaren kan winnen”, besluit hij.