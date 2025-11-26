'Wout van Aert start later dan normaal aan zijn veldritseizoen'

Wout van Aert zal deze winter opnieuw crossen. En wellicht zal hij net als zijn grote rivaal Mathieu van der Poel pas in de kerstperiode voor het eerst aan de start staan.

De afgelopen vijf seizoenen dook Wout van Aert vier keer eind november of begin december al een eerste keer het veld in. Enkel vorig jaar was dat niet het geval, toen reed Van Aert pas op 27 december zijn eerste cross.

Geen rentree begin december van Van Aert

Door zijn zware valpartij in de Vuelta en knieblessure moest Van Aert revalideren en kon zijn seizoen pas later starten. Dat was ook in 2019 het geval na zijn zware val in de Tour, ook toen maakte Van Aert op 27 december zijn rentree.

Van Aert is nu volledig fit, maar zal begin december nog niet aan de start staan van een cross. Volgende week staat enkel een manche van de Wereldbeker in Sardinië op het programma en is er geen cross in België.

Latere start van veldritseizoen Van Aert

Een dag later start het trainingskamp van Visma-Lease a Bike in het Spaanse Oliva, van 8 tot en met 16 december. Van Aert zal dan ook niet aan de start staan in Kortrijk (13 december) of Koksijde (14 december).

Lees ook... Bittere ernst voor Wout van Aert: wat deed hij op de kasseien van Parijs-Roubaix?›Antwerpen (20 december), Koksijde (21 december) of Hofstade (22 december) zal dus de eerste cross van het seizoen worden van Van Aert. Volgens HLN is de knoop nog niet doorgehakt welke cross van de drie zijn eerste wordt.