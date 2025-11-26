'Wout van Aert start later dan normaal aan zijn veldritseizoen'

'Wout van Aert start later dan normaal aan zijn veldritseizoen'
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert zal deze winter opnieuw crossen. En wellicht zal hij net als zijn grote rivaal Mathieu van der Poel pas in de kerstperiode voor het eerst aan de start staan.

De afgelopen vijf seizoenen dook Wout van Aert vier keer eind november of begin december al een eerste keer het veld in. Enkel vorig jaar was dat niet het geval, toen reed Van Aert pas op 27 december zijn eerste cross. 

Geen rentree begin december van Van Aert

Door zijn zware valpartij in de Vuelta en knieblessure moest Van Aert revalideren en kon zijn seizoen pas later starten. Dat was ook in 2019 het geval na zijn zware val in de Tour, ook toen maakte Van Aert op 27 december zijn rentree. 

Van Aert is nu volledig fit, maar zal begin december nog niet aan de start staan van een cross. Volgende week staat enkel een manche van de Wereldbeker in Sardinië op het programma en is er geen cross in België. 

Latere start van veldritseizoen Van Aert 

Een dag later start het trainingskamp van Visma-Lease a Bike in het Spaanse Oliva, van 8 tot en met 16 december. Van Aert zal dan ook niet aan de start staan in Kortrijk (13 december) of Koksijde (14 december). 

Lees ook... Bittere ernst voor Wout van Aert: wat deed hij op de kasseien van Parijs-Roubaix?Antwerpen (20 december), Koksijde (21 december) of Hofstade (22 december) zal dus de eerste cross van het seizoen worden van Van Aert. Volgens HLN is de knoop nog niet doorgehakt welke cross van de drie zijn eerste wordt. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Bittere ernst voor Wout van Aert: wat deed hij op de kasseien van Parijs-Roubaix?

Bittere ernst voor Wout van Aert: wat deed hij op de kasseien van Parijs-Roubaix?

20:00
Maxim Van Gils legt uit hoe hij aan opvallende bijnaam komt

Maxim Van Gils legt uit hoe hij aan opvallende bijnaam komt

09:00
'Na alle speculaties: concurrent van Evenepoel wil weg bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

'Na alle speculaties: concurrent van Evenepoel wil weg bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

08:30
Een broertje of zusje voor Axeline? Niels Albert spreekt klare taal over gezinsuitbreiding Naast de fiets

Een broertje of zusje voor Axeline? Niels Albert spreekt klare taal over gezinsuitbreiding

08:00
OFFICIEEL Extra versterking voor de ploeg van Remco Evenepoel

OFFICIEEL Extra versterking voor de ploeg van Remco Evenepoel

07:30
Duikt Van Aert binnenkort in nog meer tv-programma's op? Manager antwoordt klaar en duidelijk

Duikt Van Aert binnenkort in nog meer tv-programma's op? Manager antwoordt klaar en duidelijk

17:00
Wout van Aert verstuurt een pittig signaal: "Ik vind dat absoluut niet kunnen"

Wout van Aert verstuurt een pittig signaal: "Ik vind dat absoluut niet kunnen"

13:30
Van der Poel en Van Aert worden niet gemist in de cross: Wellens legt uit waarom

Van der Poel en Van Aert worden niet gemist in de cross: Wellens legt uit waarom

21:30
Hilarische anekdote over Van Aert en Van Gucht uit de doeken gedaan: "Mentale oorlogsvoering met Van der Poel"

Hilarische anekdote over Van Aert en Van Gucht uit de doeken gedaan: "Mentale oorlogsvoering met Van der Poel"

12:30
Van helemaal achteraan naar tweede rij: Van Anrooij krijgt na één cross veel betere startpositie

Van helemaal achteraan naar tweede rij: Van Anrooij krijgt na één cross veel betere startpositie

20:30
"Kan niet": Niels Albert heeft bedenkingen bij Thibau Nys

"Kan niet": Niels Albert heeft bedenkingen bij Thibau Nys

19:00
Van der Poel maakt hem het leven zuur: Pogacar geeft zijn eerlijke menig over zijn rivaal

Van der Poel maakt hem het leven zuur: Pogacar geeft zijn eerlijke menig over zijn rivaal

18:30
Ploegmaat worden van Evenepoel bij Red Bull: Van Gils zegt wat hij daarvan vindt

Ploegmaat worden van Evenepoel bij Red Bull: Van Gils zegt wat hij daarvan vindt

18:00
Van Aert verklapt komisch geheim over vader Henk: "Hij moet dat wat beperken"

Van Aert verklapt komisch geheim over vader Henk: "Hij moet dat wat beperken"

25/11
Na annulatie van eindejaarsshow: VRT is duidelijk over toekomst van Wielerclub Wattage

Na annulatie van eindejaarsshow: VRT is duidelijk over toekomst van Wielerclub Wattage

16:30
Wout van Aert verrast: niet Antwerp, maar dit is zijn favoriete voetbalclub

Wout van Aert verrast: niet Antwerp, maar dit is zijn favoriete voetbalclub

25/11
Sean Kelly zet Remco Evenepoel met de voeten op de grond over Tadej Pogacar

Sean Kelly zet Remco Evenepoel met de voeten op de grond over Tadej Pogacar

16:00
Onderlinge strijd tussen Wout van Aert en Ruben Van Gucht: wie heeft wie eruit geknikkerd?

Onderlinge strijd tussen Wout van Aert en Ruben Van Gucht: wie heeft wie eruit geknikkerd?

25/11
Jaloezie van andere crossers op Thibau Nys? Bart Wellens spelt hen de les

Jaloezie van andere crossers op Thibau Nys? Bart Wellens spelt hen de les

15:00
Na moelijk seizoen bij Red Bull-BORA-hansgrohe: Maxim Van Gils ging onder het mes

Na moelijk seizoen bij Red Bull-BORA-hansgrohe: Maxim Van Gils ging onder het mes

14:00
Onttroont Tadej Pogacar Eddy Merckx als GOAT? Volgens deze toprenner alvast wel

Onttroont Tadej Pogacar Eddy Merckx als GOAT? Volgens deze toprenner alvast wel

13:00
Evenepoel overladen met lof: "Hij is een geweldige kerel"

Evenepoel overladen met lof: "Hij is een geweldige kerel"

12:00
Remco Evenepoel krijgt een serieuze waarschuwing: "Moet weten waar hij voor gekozen heeft"

Remco Evenepoel krijgt een serieuze waarschuwing: "Moet weten waar hij voor gekozen heeft"

11:00
Voormalig winnaar Ronde van Lombardije hangt fiets voorgoed aan de haak

Voormalig winnaar Ronde van Lombardije hangt fiets voorgoed aan de haak

10:00
Begrotingsakkoord zal ook de veldritfans en wielertoeristen treffen

Begrotingsakkoord zal ook de veldritfans en wielertoeristen treffen

25/11
De échte reden voor zijn transfer? Uijtdebroeks had met één iets veel moeite

De échte reden voor zijn transfer? Uijtdebroeks had met één iets veel moeite

24/11
Crossers vanaf 2027 puntenpakkers voor wegploegen? UCI-topman onthult addertje onder het gras

Crossers vanaf 2027 puntenpakkers voor wegploegen? UCI-topman onthult addertje onder het gras

24/11
Ploegmaat Van Aert onthult waarom waarom hij niet langer bij Visma-Lease a Bike kon blijven

Ploegmaat Van Aert onthult waarom waarom hij niet langer bij Visma-Lease a Bike kon blijven

24/11
Geen Pogacar, Van Aert én Evenepoel: om deze reden haken toppers af voor 'Boonen & Friends'

Geen Pogacar, Van Aert én Evenepoel: om deze reden haken toppers af voor 'Boonen & Friends'

24/11
Door de vele kritiek vorig jaar? Mathieu van der Poel grijpt naast prestigieuze prijs

Door de vele kritiek vorig jaar? Mathieu van der Poel grijpt naast prestigieuze prijs

24/11
Wout van Aert waagt zich aan 'De slimste mens', maar moet Erik Van Looy meteen teleurstellen

Wout van Aert waagt zich aan 'De slimste mens', maar moet Erik Van Looy meteen teleurstellen

24/11
'Michael Vanthourenhout kent verdict na zware valpartij in Tabor'

'Michael Vanthourenhout kent verdict na zware valpartij in Tabor'

24/11
🎥 Viraal moment levert Marie Schreiber blessure op: Sanne Cant geeft meer uitleg

🎥 Viraal moment levert Marie Schreiber blessure op: Sanne Cant geeft meer uitleg

24/11
Prikje naar Visma-Lease a Bike? Uijtdebroeks merkt nu al grote verschillen bij Movistar

Prikje naar Visma-Lease a Bike? Uijtdebroeks merkt nu al grote verschillen bij Movistar

24/11
Reden voor superdag van Thibau Nys in Tabor? Bart Wellens onthult opvallend detail

Reden voor superdag van Thibau Nys in Tabor? Bart Wellens onthult opvallend detail

24/11
"Ik schrok:" Tom Boonen strikt heel wat toppers voor terugkeer 'Boonen & Friends'

"Ik schrok:" Tom Boonen strikt heel wat toppers voor terugkeer 'Boonen & Friends'

24/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Thibau Nys Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Maxim Van Gils Cian Uijtdebroeks Michael Vanthourenhout Niels Albert Bart Wellens Tom Boonen Joris Nieuwenhuis Attila Valter Christoph Roodhooft Peter Van Den Abeele Laurens Sweeck Lorena Wiebes Marion Norbert-Riberolle Laura Verdonschot Lucinda Brand

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved