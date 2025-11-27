Geraint Thomas heeft nieuwe uitdaging te pakken, maar legt de lat bijzonder hoog

Geraint Thomas hing enkele weken geleden zijn fiets aan de haak. De 39-jarige Welshman blijft echter wel actief in het wielrennen bij zijn ploeg INEOS Grenadiers.

Op zijn 39ste vond Geraint Thomas het welletjes geweest en de Welshman zette een punt achter zijn actieve carrière als renner. Zijn eindwinst in de Tour van 2018 was het hoogtepunt van zijn carrière.

Welke rol krijgt Thomas bij INEOS Grenadiers?

De komende jaren wil Thomas INEOS Grenadiers opnieuw laten meedoen voor een overwinning in een grote ronde, de laatste keer dat de Britse ploeg daar in slaagde was in 2021 in de Giro met Egan Bernal.

Bij de Britse ploeg wordt Thomas 'Director of Racing' en zal hij nauw samenwerken met ploegmanager Dave Brailsford. "Hij zal cruciale input geven voor onze koersstrategie, onze transfers en koersparaatheid."

Ambitie van Geraint Thomas bij INEOS Grenadiers?

"Dit team is sinds mijn eerste dag mijn thuis geweest", legt Thomas zelf uit. "Deze nieuwe rol voelt dan ook als een natuurlijke stap. Ik heb zoveel van deze mensen geleerd en ik wil bouwen op onze successen uit het verleden."

"Ik ben gepassioneerd om de volgende generatie te helpen en om hen mijn ervaring door te sluizen. Ik wil het team blijven pushen in onze missie om weer grote rondes te winnen", legt Thomas de lat hoog.